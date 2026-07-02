Basket in Piazza, il programma di oggi rinviato a domani causa maltempo

Rinviato a domani il programma del Basket in Piazza previsto per stasera. Il maltempo che sta minacciando il capoluogo pontino ha costretto gli organizzatori del 3° Trofeo Città di Latina a rivedere i piani per la giornata di oggi, 2 luglio.

Il monitoraggio costante dei bollettini meteorologici ufficiali ha evidenziato un rischio concreto di precipitazioni per il pomeriggio e la serata. Di conseguenza, per garantire la massima sicurezza di atleti, staff e del pubblico che ogni sera riempie le tribune, le partite delle categorie Junior e Senior in programma oggi sono state posticipate a domani, venerdì 3 luglio.

Nessun passo falso e nessun rischio per il regolare svolgimento della manifestazione. Il rinvio, infatti, non comprometterà il torneo grazie alla lungimiranza del comitato organizzatore. Fin dalla fase di pianificazione, erano state preventivate delle giornate di recupero specifiche, pensate proprio per ammortizzare i capricci del meteo senza stravolgere il tabellone. Si riparte dunque domani con lo spettacolo della Gelit Bip Arena, dove a sfidarsi saranno per gli junior Global Tel e B-Four Beer, mentre per i senior Carrozzeria Falcone ed MG Assicurazioni.