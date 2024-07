Basket in piazza, in campo questa sera per la nona giornata

Oggi GC Insurance – Ist. Stev Jobs / Power Unit (ore 19) e Carrozzeria Falcone – Turi Rizzo (ore 21)

Si entra nel vivo della seconda settimana del I Trofeo Città di Latina – Basket in Piazza, che condurrà ai quarti di finale Senior (2 gironi da 4), in programma domenica sera. Nella categoria Junior (girone unico a 6 squadre) si continuerà invece a giocare la fase di qualificazione anche la prossima settimana prima delle semifinali. Altre due bellessime gare hanno calamitato l’attenzione del pubblico, orami affezionatissimo e puntualmente folto sulle tribune intorno al campo nell’arena allestita sotto l’Intendenza di Finanza, in Piazza del Popolo.

Negli Junior prova di forza de Le Pulcine, che hanno battuto 60-73 Globaltel nello scontro al vertice del girone. Nei Senior rimonta pazzesca di Finocchiaro Consulente Finaziario (Girone B) su Inlingua, che sembra avviarsi alla seconda vittoria consecutiva, quando è stata rimontata e battuta. Entrambe le squadre hanno superato i 100 punti.

Questa sera alle 19 per gli Junior in programma CG Insurance – Ist. Steve Jobs / Power Unit, entrambe ancora a secco di vittorie.

Nei senior nel girone A sfida tra Carrozzeria Falcone (seconda gara) e Turi Rizzo, che chiude la fase di qualificazione in attesa di conosce nei prossimi giorni la posizione finale in classifica e l’avversario dei quarti.

GLOBALTEL – LE PULCINE 60-73

12-16; 13-21; 12-18; 23-18

GLOBAL TEL: Passamonti 21, Tosatti 4, Bortoletto, Nardoni, Pioveri, Palombi 2, G. Sparagna, Ravieli 14, Fantuzzo 15, E.Sparagna, Zimbile, Sannino 4.

Coach: D. Ravieli

LE PULCINE: Fiore 2, Bianchi 13, Bagni 2, Ghirotto 12, Zanier 10, Paradiso 12, Bergantini, Addonisio 4, Nardocci 4, Rizzi 2, Gaveglia 8, Colarullo 4.

Coach: M. Meschino

Arbitri: Nardin-Singh

Ufficiali: Perucino-Spagnoli

Big match tra le due capolista del girone dopo 2 partite (Basket del Golfo con 4 punti in 3 partite). Più precisi in attacco quelli de Le Pulcine, ispirati da Lorenzo Paradiso autore di 8 punti. Dall’altra parte 6 punti di Passamonti per non perdere contatto fino al 12-16 dopo 10’.

La forbice si allarga nel secondo quarto, in cui Le Pulcine vanno a segno con più effettivi e all’intervallo lungo, nel 25-37 a loro favore, ci sono 6 punti a testa di Gaveglia, Zanier e Ghirotto. Dall’altra parte si conferma in quota Passamonti (20 punti finali) con 10 punti personali. Il trend si conferma nell’ultima frazione dove pesano anche i punti di Bianchi (14) e nonostante l’accelerata di GlobalTel il punteggio è inequivocabile, 73-60 in favore de Le Pulcine.

FINOCCHIARO CONSULENTE FINANZIARIO – INLINGUA 104-102

15-23; 28-30; 25-27; 36-22

FINOCCHIARO CONSULENTE FINANZIARIO: Patriarca, Corona, Cenci, Incitti 22, Stanzione 19, Troina 12, Macera 20, Conte 10, Salvucci 2, Chirico 19.

Coach: Corona

INLINGUA: Berardi 18, Alessio Zanier 4, Cocozza 8, Di Prospero 8, Di Manno 4, Ste.Donato 10, Si.Donato 5, A.Donato 10, L.Donato 4, Schivo 31, Bortoletto.

Coach: Alessandro Zanier

Arbitri: Tortorici-Matiacic

Ufficiali: Perucino-Spagnoli

Inizio forte di Inlingua, che piazza subito un parziale di 6-0 e lo conserva gestendo bene la reazione di Finocchiaro Consulente Finanziario. Il ritmo di gara aumenta vertiginosamente tra il primo e secondo quarto, dove il parziale è di 28-30 in cui spiccano i 20 punti (8 liberi) di Schivo, così come ben fanno quelli della famiglia Donato: dai 9 di Aurora ai 7 di Stefano. Nelle fila di Finocchiaro da segnalare gli 11 punti di Macera (una tripla e 2 liberi) e i 10 punti di Stanzione (4 liberi). Nella seconda parte di gara avviene l’inverosimile con una crescita esponenziale del team Finocchiaro, capace di una clamorosa rimonta nonostante negli ultimi 3’ i punti di Schivo (alla fine ne realizza 31) sembrano scavare il solco decisivo e invece una bomba di Incitti e due liberi di Macera spingono lo stesso Incitti a firmare il 100-99 e il passo a 104-102 è breve.