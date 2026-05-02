Basket in Piazza, iscrizioni già sold out: Latina pronta per la terza edizione

Latina si prepara a riabbracciare il Basket in Piazza e lo fa con un dato che racconta da solo l’attesa: iscrizioni esaurite già a metà aprile, con oltre due mesi di anticipo rispetto alla palla a due. Il torneo Città di Latina – Basket in Piazza, Trofeo Terna, tornerà dal 29 giugno al 25 luglio in Piazza del Popolo per la sua terza edizione, ancora una volta dedicata alla memoria di Emmanuel Miraglia.
L’evento, organizzato dall’associazione Amici del Basket presieduta da Davide Fioriello con Massimo Passamonti presidente onorario, si conferma uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell’estate pontina. Sedici le squadre iscritte, divise in due tabelloni da otto: Junior e Senior. In campo complessivamente 240 atleti, con roster da 15 giocatori e giocatrici per squadra.
Confermata la formula mista, uno dei tratti distintivi del torneo: in ogni quarto dovrà essere presente almeno una giocatrice. I tornei Junior coinvolgeranno atleti dal 2011 al 2015, con rappresentanze provenienti da diverse realtà cestistiche del territorio, tra cui SMG, Benacquista Latina Basket, Virtus Aprilia, Fortitudo Scauri e Basket Itri.
Novità anche negli orari: per far fronte al caldo estivo, le gare Junior inizieranno alle 19.30, mentre i Senior scenderanno in campo alle 21.30.
Tra gli Junior i campioni in carica di New Age Erborist proveranno a difendere il titolo contro Chirizzi Macchine Edili, Basketball Never Stops, Cosmari, Globaltel, B-Four e Bodema. Nei Senior, invece, i campioni uscenti dell’ex 3E/Geco si presenteranno con il nome di Isolpontinia, sfidati da Carrozzeria Falcone, Bar Turi Rizzo, B-Four, Generali Assicurazioni, Pasta La Forza, Fisiocare e Monium.
Dopo il successo dello scorso anno, con oltre 60mila presenze complessive, Piazza del Popolo si prepara di nuovo a trasformarsi in un’arena sotto le stelle, con tribune, area food e un vero villaggio sportivo pensato per animare il centro cittadino per quasi un mese. Prima della partenza spazio alla conferenza stampa di presentazione e al sorteggio dei gironi, mentre cresce l’attesa per la cerimonia inaugurale del 29 giugno.