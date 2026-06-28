Basket in Piazza, Latina pronta a vivere un mese di spettacolo: domani lo start

L’attesa è finita. Da domani, lunedì 29 giugno al 25 luglio Piazza del Popolo tornerà a trasformarsi nel cuore pulsante della pallacanestro pontina con la terza edizione del “Basket in Piazza – Trofeo Terna”, manifestazione ormai diventata uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell’estate laziale.

La BIP Arena, allestita sotto l‘Intendenza di Finanza, ospiterà oltre 40 gare tra categorie Junior e Senior, coinvolgendo circa 240 tra atleti e atlete provenienti da tutta Italia e, in alcuni casi, anche dall’estero. L’evento sarà dedicato alla memoria di Emmanuel Miraglia, imprenditore nel settore sanitario e figura storica del Gruppo Giomi, e di Walter Vigna, indimenticato cestista dell’AB Latina.

Dopo il successo delle prime due edizioni, che hanno richiamato complessivamente circa 60mila spettatori, l’associazione Amici del Basket, guidata dal presidente Davide Fioriello e con Massimo Passamonti presidente onorario, punta a superare ancora una volta ogni aspettativa.

“L’entusiasmo che accompagna questa terza edizione dimostra quanto Latina avesse bisogno di un evento del genere – ha spiegato Fioriello -. Piazza del Popolo diventa per oltre un mese un luogo di sport, aggregazione e condivisione, valorizzando la grande tradizione cestistica della nostra città”.

L’inaugurazione è in programma lunedì 29 giugno alle 18.30. Le partite Junior inizieranno ogni sera alle 19.30, mentre i match Senior prenderanno il via alle 21.30.

Saranno otto le squadre Junior e otto quelle Senior suddivise in due gironi. Nella categoria Junior, il Girone A vedrà impegnate Never Stop, Chirizzi, Cosmari e Bodema, mentre nel Girone B si sfideranno New Age Erborist, Remoin, Globalel e B-Four Beer.

Tra i Senior, nel Girone A figurano B-Four Beer, Pasta La Forza, Turirizzo e Monium; nel Girone B Fisiocare, Isolpontinia, Carrozzeria Falcone e GM Assicurazioni.

Ad aprire il torneo saranno i campioni in carica Junior della New Age Erborist contro Remoin e, per la categoria Senior, la sfida tra Fisiocare e Isolpontinia.

Nel corso della manifestazione non mancheranno eventi speciali. Il 10 luglio sarà la volta degli atleti di Inteam, mentre l’11 luglio spazio agli Space Jumpers, celebri per le loro spettacolari esibizioni acrobatiche.

Novità dell’edizione 2026 sarà il “Velo Fair Play Award”, riconoscimento dedicato alle squadre che si distingueranno per correttezza, inclusione e rispetto delle regole, valori che rappresentano da sempre il cuore del Basket in Piazza.

Con il patrocinio di Comune di Latina, Regione Lazio, FIP Lazio e Opes Latina, il torneo si conferma uno degli eventi sportivi più importanti dell’estate pontina, pronto ancora una volta ad animare il centro cittadino e a richiamare migliaia di appassionati.