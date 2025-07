Basket in Piazza, Monium alza la testa contro Carrozzeria Falcone: protagonista l’inclusione di In Team

Emozioni, sudore e valori veri. La nona giornata del Trofeo Città di Latina ha offerto uno spettacolo che va oltre il semplice gioco: sul parquet della BIP Arena si è giocato per la vittoria ma anche per qualcosa di più grande, come l’inclusione e il rispetto delle diversità. Il programma ha visto da una parte le sfide decisive per la vetta dei gironi Senior, dall’altra la partita simbolo tra i ragazzi di InTeam, che hanno regalato al pubblico un pomeriggio carico di significato e commozione.

InTeam Blu-InTeam Bianchi, il cuore del basket

Ad aprire la giornata, l’incontro tutto “in famiglia” tra le due squadre di InTeam, realtà attiva nel promuovere lo sport inclusivo a Latina. InTeam Blu ha avuto la meglio sui Bianchi per 69-67, ma il punteggio è stato solo un dettaglio. Il vero spettacolo è stato lo spirito con cui si è giocato: sorrisi, abbracci, complicità e una grande partecipazione sugli spalti, dove famiglie, amici ed educatori hanno tifato all’unisono, uniti da valori condivisi.

In campo non c’erano solo giocatori, ma ragazzi che ogni giorno affrontano sfide personali, usando lo sport come strumento di riscatto e crescita. Applausi a ogni azione, entusiasmo contagioso e un’atmosfera da festa vera. Alla fine, tutti premiati: perché ognuno ha vinto, in una partita dove l’inclusione ha segnato il canestro più importante.

Monium tiene vivo il sogno: 80-76 a Carrozzeria Falcone

Più tardi, è toccato al Girone B Senior accendersi con una gara tiratissima tra Monium e Carrozzeria Falcone, vinta dai primi per 80-76. Il match, equilibrato fin dall’inizio, ha visto Monium spingere nel secondo quarto grazie a un super Franzoni (18 punti e giocate spettacolari), supportato da Magli (19) e Carturan (12). Carrozzeria Falcone ha risposto con la verve di Sorge, autore di ben 33 punti, e Carnevale (17), che hanno tenuto a galla la squadra fino al suono della sirena.

Dopo un primo tempo ad alta intensità (49-38 per Monium), la gara si è riaperta nel terzo e quarto periodo. Falcone ha accorciato il divario, ma ha pagato diversi errori sotto canestro e un pizzico di sfortuna. Monium, nonostante qualche blackout nei possessi finali, ha gestito meglio la pressione e ha portato a casa due punti fondamentali. Ora attende l’esito del match decisivo tra Pasta La Forza e 3E Geco, in programma oggi alle 21:00: in palio il primo posto nel girone.

Ultime sfide, verdetti in arrivo

Il programma odierno chiuderà la fase a gironi con due partite chiave. Alle 19:00, si giocherà Ultrasolar-Virtus Aprilia, sfida al vertice tra due squadre a punteggio pieno che si contendono la vetta del Girone B Senior. A seguire, alle 21:00, sarà il turno di Pasta La Forza – 3E Geco: una vittoria dei primi garantirebbe loro il primato, mentre un successo di 3E Geco creerebbe un arrivo a pari punti con Monium.

Il Trofeo Città di Latina si conferma così un evento capace di unire sport e messaggi sociali forti: in campo per vincere, ma anche per includere, crescere e vivere il basket in tutte le sue forme.