Basket in piazza: New Age Erborist sul trono Junior, stasera gran finale Senior

Cala il sipario stasera sulla seconda edizione del Trofeo Città di Latina – Basket in Piazza, pronto a chiudere con il gran finale Seniordopo settimane di basket che hanno animato Piazza del Popolo tra sport e aggregazione. Alle 19 spazio alla finale per il 3°/4° posto tra Benacquista e Farmacia Isonzo, alle 21 la finalissima tra le sorprese Carrozzeria Falcone e 3E Geco, seguite dalle premiazioni alle 22:30.

Ieri sera la BIP Arena si è accesa per la finale Junior, che ha visto New Age Erborist alzare la coppa dopo un successo netto su Ultrasolar (72-58). Una partita dominata sin dai primi possessi con Dvornic (17) e Troiso (14) a guidare l’allungo già nel primo tempo (40-20 all’intervallo), mettendo in discesa la sfida davanti a un pubblico numeroso. Non sono bastati i 15 punti di Paradiso per riaprire la gara, con Ultrasolar costretta ad accontentarsi del secondo posto.

Il torneo, dedicato alla memoria di Luciano Marinelli e organizzato dagli Amici del Basket, si conferma un evento centrale dell’estate pontina, capace di unire sport, socialità e spirito di comunità. New Age Erborist, squadra giovane e unita, ha conquistato il titolo Junior con carattere e solidità.

“Non mi aspettavo che questa squadra così giovane e un allenatore molto giovane potessero vincere il torneo. Ho solo tre anni in più rispetto ai ragazzi (nel roaster c’è anche il fratello Riccardo) e all’inizio pensavo che sarebbe stata molto difficile. Invece sin dalla prima partita ho visto un vero gruppo, quasi una famiglia e alla fine ce l’abbiamo fatta. Un gruppo formato da giocatori e giocatrici di Latina e due da Itri. Ci siamo aiutati gli con gli altri. Un’ emozione fantastica vincere nella tua città, di fronte a tanta gente che ti conosce”. Oltre ad essere coach di New Age Erborist, Lorenzo Colarullo da due anni è protagonista del torneo Senior, con Farmacia Isonzo: “Ancora mi rode aver perso la finale lo scorso anno (sorride)”. Cercherà di rifarsi stasera nella finale per il 3°/4° posto, perché l’avversario sarà sempre Benacquista.

Completa il podio Junior GlobalTel, che nella finale 3°/4° posto ha superato Virtus Aprilia 86-77, trascinata da Pop e Ravieli (39 punti in due) in una partita vivace che ha messo in mostra il talento e l’entusiasmo dei ragazzi, mantenendo alto il livello agonistico fino all’ultima sirena.

Il Trofeo Città di Latina – Basket in Piazza si prepara così a vivere il suo ultimo atto stasera con le finali Senior, chiudendo un’edizione riuscitissima che ha saputo trasformare la città in una piccola capitale del basket estivo, già pronta a rinnovare l’appuntamento nel 2026.

PREMIAZIONI JUNIOR

1° POSTO: New Age Erborsit

2° POSTO: Ultrasolar

3° POSTO: Globaltel

4° POSTO: Virtus Aprilia

5° POSTO (PARI MERITO): Coronet spa, Electricplanet/La Bottega del Fornaio, Sapore di Sale, Unicorneria

MIGLIOR GIOCATORE PRIMA FASCIA: Vittorio Dvornic (New Age Erborist)

MIGLIOR GIOCATORE SECONDA FASCIA: Matteo Politi (Virtus Aprilia)

MIGLIOR GIOCATRICE: Rebecca Amato (Ultrasolar)

FRAPPA CONTEST: Azzurra Cardone, Leonardo Coronini, Emanuele Sparagna (GlobalTel)

TABELLINI

Ultrasolar-New Age Erborist 58-72 (13-20; 7-20; 11-24; 27-8)

Ultrasolar: Zamparo 8, Orsini, Rizzi, R. Amato 1, Marrelli 2, Mastronardi, N. Amato 9, R. Magli 6, Angeletti 5, Ghirotto 12, Paradiso 15. Coach Polidori-F. Magli

New Age Erborist: Turato, R. Colarullo 6, Ricci, Cenci 8, Panella 9, Mastrobattista 12, Maliziola 4, Petrillo 2, Penazzi 5, Mascetti 2, Troiso 14, Dvornic 17. Coach Colarullo-Antoniani

Arbitri: Ottaviani-Santoro

Ufficiali: Giacobone-Spagnoli

Primo quarto, avvio subito forte da parte di New Age Erborist, che vola sotto i colpi di Troiso e Dvornic, letteralmente scatenati. Dall’altro lato, approccio un po’ timido da parte di Ultrasolar, che non riesce a trovare le giuste misure. Al riposo è 20-13 a favore del quintetto allenato dal duo Antoniani-Colarullo.

Nel secondo quarto non accennano a placarsi le intenzioni di New Age Erborist, che conferma un approccio alla gara praticamente perfetto. Dvornic e Troiso sono in stato di grazia e continuano a far la voce grossa. Ultrasolar fa fatica a contenere, ma anche a produrre offensive di gioco. Fatto sta che al riposo è cospicuo il vantaggio per il quintello in giallo: 40-20.

Nel terzo quarto poi a prendersi la scena è Panella, che con un paio di giocate lascia a bocca aperte il pubblico del BIP Arena. New Age Erborist padrona assoluta del campo, Ultrasolar non riesce a contenere il divario: si va al riposo sul 64-31.

Nel quarto quarto serve praticamente a nulla il tentativo disperato da parte di Ultrasolar di rientrare in gara. I 15 punti di Paradiso meritano applausi, ma il quintetto in canotta gialla non fatica a condurre il match in porto, dando il via alla festa per il titolo di campione di questa seconda edizione Junior del Trofeo Città di Latina-Basket in Piazza.

Global Tel-Virtus Aprilia 86-77 (23-14; 19-23; 20-16; 24-24)

Global Tel: Carbone, Coronini 3, Ricci, Guerci 3, G. Sparagna 4, Bortoletto 3, Cardone 2, Nardone 2, Cardoso Valdes 2, Ravieli 18, Di Mascolo 14, Pop 21, Pisco 8, M. Tosolini 1, E. Sparagna 8. Coach G. Sparagna-D. Tosolini

Virtus Aprilia: Aquino, L. Masci 19, Caciorgna 11, Tocci, Scaggion 4, Paniccia 3, Di Marcantonio 5, Giambra 9, Mancusi 4, Formicola 2, Politi 17. Coach F. Masci

Arbitri: Tortorici-Nardin

Ufficiali: Giacobone-Spagnoli

Va a Global Tel il gradino più basso del podio della seconda edizione del Trofeo Città di Latina-Basket in Piazza. Nella finale 3°/4° posto i ragazzi del duo Sparagna-Tosolini superano per 86-77 la Virtus Aprilia aggiudicandosi la medaglia di bronzo nella kermesse. Nel primo quarto è decisamente migliore l’approccio di GlobalTel che, al cospetto di una Virtus Aprilia molto imprecisa, prova subito l’allungo. Le giocate di Di Mascolo e una tripla di Anita Bortoletto mandano al riposo i ragazzi in canotta blu sul 23-14.

Nel secondo quarto però la Virtus Aprilia riprova a rifarsi sotto sfruttando la fisicità di Politi e le “danze” sotto canestro di Caciorgna e Masci. GlobalTel prova a contenere, ma il quintetto di coach Masci riesce a ridurre lo svantaggio portandosi a -5: 42-37 a fine primo tempo. Una reazione prontamente domata da GlobalTel anche nel terzo quarto (62-53). I ragazzi in canotta verde provano a suonar la carica per rientrare nel match, ma la sq-uadra del duo Sparagna-Bortoletto non è della stessa idea.

Nell’ultimo quarto, che vedrà l’ennesimo tentativo da parte della Virtus Aprilia di rientrare in gara, è un Masci sugli scudi a provare a trascinare i suoi, ma dall’altro trova due non da meno come Pop e Ravieli, che autori di 39 punti in due portano GlobalTel alla vittoria.