Basket in Piazza, oggi si conclude la prima settimana

Oggi si conclude la prima settimana del I Trofeo Città di Latina – Basket in Piazza, organizzato da Gli Amici del Basket. Questa sera giocheranno gli Junior alle 19,I Goonies – Basket del Golfo, mentre alle 21 i Senior, Turi Rizzo – Onoranze Funebri La Riviera.

In archivio un sabato eccezionale, in una Piazza del Popolo ancora più cuore pulsante delle altre serate, pur sempre popolate e calde come partecipazione e agonismo. Nella categoria Junior Globaltel continua il suo cammino infilando la seconda vittoria di seguito, stavolta su I Goonies. Applausi per entrambi i team al suono della sirena. Uno scenario che si è puntualmente ripetuto per i più grandi, i Senior, tra Benacquista Assicurazioni e Farmacia Isonzo.

Questa sera, per la categoria Junior, tornano subito in campo I Goonies, opposti al Basket del Golfo. Entrambe hanno all’attivo una vittoria ed una sconfitta. Palla a due alle 19. A seguire, ore 21, nei Senior si torna a giocare per il girone A. Si affrontano Turi Rizzo e Onoranze Funebri la Riviera. I primi hanno esordito alla grande avendo ragione con pieno merito delle Generali Assicurazioni, che a loro volta si sono riscattate subito, imponendosi proprio su La Riviera, che a sua volta vanta già una vittoria ottenuta sulla Carrozzeria Falcone.

GLOBALTEL – I GOONIES 66-49

13-16; 13-9, 24-4, 16-9

GLOBALTEL: Passamonti 17, Tosatti 1, Bortoletto, Nardoni, Pioveri, Lombardi, G. Sparagna, M. Ravieli 17, Fantuzzo 10, E. Sparagna 4, Zimbile 2, Sannino 15.

Coach: D. Ranieli

I GOONIES: Tocci, Rosi 1, F. Zanardi, Forte, Penazzi, Di Fulvio 3, Zampieri 3, Frerè 7, A. Maiola, V. Zanardi 11, London, Shskaj, V. Ciotoli 13, Boscaro, E. Ciotoli.

Coach: S. Maiola

ARBITRO: Cesarano – Matiacic

UFFICIALI: Centra – Ogando

Tra Globaltel e I Goonies l’equilibrio è durato solo metà gara, poi nulla da eccepire sulla vittoria netta della squadra di coach Daniele Ravieli. Due team vittoriosi all’ esordio e intenzionati a proseguire bene il cammino nel torneo. All’ intervallo lungo il 26-25 per Globatel è vantaggio esiguo, ma si amplifica nel terzo quarto, che ha il suo protagonista assoluto in Matteo Ravieli, autore di 13 punti consecutivi. È lo strappo decisivo. Parziale di 50-29 al termine del terzo periodo, che diventa 66-49 a fine partita.

FARMACIA ISONZO – BENACQUISTA ASSICURAZIONI 79-83

18-26; 20-16; 20-17; 21-21

FARMACIA ISONZO: A. Maone 1, Cavicchini 10, T. Maone 11, Pedà 19, Valente, Lu. Antoniani 1, Colarullo 9, Picarazzi 7, Valente 3, La. Antoniani 4, Domenici 2, Mauriello 7, Petrillo 5, M. Antoniani.

Coach: Boscaro

BENACQUISTA ASSICURAZIONI: Caldarozzi 3, Donati 14, Coronini 4, Collanti 2, Russo 18, Spadon 6, Mordini 15, Ricciutelli 5, Casey, Bagni 7, Porretta 2, De Francesco 7.

Coach: Franchini

Arbitri: Matiacic – Gammella

Ufficiali: Centra – Ogando

Grandi emozioni in Farmacia Isonzo – Benacquista Assicurazioni, gara molto tirata, con interpreti di qualità. Pedà per Farmacia Isonzo, Mordini e Russo per Benacquista una spanna su tutti, senza nulla togliere agli altri. Le bombe di Mordini e Spadon nei momenti decisivi hanno segnato la partita, molto equilibrata sia nel punteggio (58-59 all’intervallo lungo), che nell’intensità, gestione dei momenti topici. A tal proposito, quello di massimo agonismo si è vissuto nell’ultimo quarto, che sembra non volere finire più.