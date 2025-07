Basket in Piazza, questa sera la griglia dei quarti di finale

“Fischiato” il Mezzo BIP, disputate 20 delle 40 partite in calendario. questa sera alle 21, l’ultima partita del Girone A Senior, tra Farmacia Isonzo e Neri Farina, deciderà la griglia dei quarti di finale incrociati con le squadre del Girone B. Negli Junior Girone A, GlobaTel chiude a punteggio pieno vincendo la terza gara su tre, finale di 67-49 contro Sapore di Sole. Le altre posizioni sono tutte ancora in bilico. Sempre Girone A, categoria Senior, in quello che è stato ribattezzato il derby delle Assicurazioni, vittoria di Benacquista su Generali 91-81.

Alle 19 invece si chiude il Girone B Junior con Coronet – Electricplanet/La Bottega del Fornaio. Gara in cui c’è in ballo il terzo e quarto posto, mentre gli altri due, sono di Virtus Aprilia, primo, e Ultrasolar secondo.

Padel in piazza

Si sono accese anche le luci dell’arena del padel, per dieci giorni da vivere intensamente. Tre le competizioni che disputano sul campo allestito davanti all’ex Albergo Italia. E’ già iniziata la Coppa degli Ordini e delle Professionisi, a seguire ci sarà il Torneo Pad&Fit e finale con l’ottava edizione del Black Jack 21 Games, realizzato in collaborazione con il Latina Padel Club. All’apertura presenti autorità sportive e rappresentati dell’Amministrazione comunale.

I tabellini

Global Tel-Sapore di Sale 67-49 (19-11; 13-9; 16-21; 19-8)

GlobalTel: Carbone, Coronini 5, Ricci, Bortoletto, Guerci, G. Sparagna 2, Cardone 4, Cardoso Valdes 2, Ravieli 9, Di Mascolo 7, Pop 21, Tosolini 6. E. Sparagna 9. Coach Sparagna-Tosolini

Sapore di Sale: Rosi, Antognoni, Forte, Bagni 3, Bottan 19, La Torre 9, De Petris, Valentino 2, Graziano 4, De Martin 8, Lattanzi, Fusco, Morazzano 6. Coach Ingallina-Tarozzi.

Arbitri: Incoronato-Santini

Ufficiali: Perucino-Palanca

Nel primo quarto parte meglio GlobalTel, tanta imprecisione in casa Sapore di Sale, che soffre il divario fisico dei ‘nemici’. Sono tutti dei ragazzi in canotta blu i rimbalzi, sia difensivi che offensivi. Tosolini e Ravaglia guidano, poi la bomba da tre di Coronini indirizza il primo quarto. E’ 19-11 GlobalTel. Secondo quarto che inizia come il primo con GlobalTel a far la voce grossa. Sapore di Sale non riesce a reagire e il quintetto in canotta blu guidato dai coach Sparagna-Tosolini prova a mettere il turbo. Si prende la scena Alex Pop, che inventa e rifinisce sotto canestro. Si va all’intervallo sul 32-20 a favore di GlobalTel. Nel terzo quarto qualcosa cambia, Global Tel spegne l’attenzione e Sapore di Sale sfrutta vari possessi di fila portandosi per un momento a -6. Situazione di punteggio, che sveglia i ragazzi di GlobalTel, tornando a premere sull’acceleratore per rinforzare di fatto il vantaggio. Nel finale di quarto però gli Junior in blu tornano a sprecare possessi. Sapore di Sale non se lo fa ripetere due volte e chiude sul fischio a -7: 48-41. Nell’ultimo quarto prova il tutto per tutto Sapore di Sale, ma trova di fronte un Pop “on fire”. Proprio quando i ragazzi in canotta bianca provano a farsi sotto, è lui che pensa a mettere le cose in chiaro, portando i suoi alla vittoria.

Generali Assicurazioni-Benacquista Assicurazioni 81-91 (25-22; 17-17; 20-29; 18-23)

Generali Assicurazioni: G. Salzano 4, Cenci 3, Saccoccia 26, Angiolini 4, Mileva, Zanier 5, Picarazzi 6, Passamonti 13, Gori 6, Pacitto 11, Camillo 8. Coach L. Salzano-Comelli

Benacquista Assicurazioni: Petrolini 8, Sestito 6, Mordini 17, De Biagio 12, Barbieri 12, Caridà 25, Bisconti 3, Donati 4, Marrella 2. Coach Franchini-Caldarozzi

Arbitri: Nardin-Capatan

Ufficiali: Perucino-Palanca

Primo quarto subito a ritmo altissimo. Nel “derby delle Assicurazioni” si parte subito fortissimo. Caridà da un lato, Saccoccia e Passamonti dall’altro, regalano giocate da top player e spettacolo. Il numero 13 arancio mette dentro due triple in fila. Arriva subito la pronta risposta di Generali con la bomba di Passamonti, che appare particolarmente ispirato. Una partita che viaggia sul filo dell’equilibrio. A fine primo quarto è 25-22 a favore di Generali. Secondo quarto che riparte sulle ali del primo. Generali prova ad allungare, Benacquista che rimane aggrappata al match. Per i ‘red’ è Saccoccia a far la differenza con 20 punti in appena due quarti. Di là sono da studiare invece le giocate sotto canestro di Caridà, che insieme a Lady Barbieri, tiene aggrappati i suoi anche in questo quarto. Si va al riposo sul 43-39. Basterà poi poco nel terzo quarto per riportare la partita punto a punto. Benacquista suona la carica sulle folate offensive del solito Caridà, mentre Generali è sicuramente più imprecisa rispetto ai due primi parziali. A un minuto dalla fine è Mordini a togliere il bandolo dalla matassa. La sua tripla di fatto manda Benacquista in vantaggio 68-63. Quarto quarto e si torna subito punto a punto, con Generali che parte meglio riducendo subito il gap di svantaggio. Poi si prende ancora una volta, per l’ennesima volta, la scena un super Caridà. Le sue incursioni sotto canestro incantano a Bip Arena. A dargli manforte Mordini, autore di una tripla e di due-tre giocate che spalancano la strada a Benacquista. Sono loro alla fine a trionfare col punteggio di 81-91, conquistando il primo successo di questa edizione.