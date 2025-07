Basket in Piazza: si accendono le semifinali in Piazza del Popolo

Il 2° Trofeo “Città di Latina” entra nella fase clou. Le quattro squadre rimaste si sfidano da oggi per un posto in finale, tra spettacolo, adrenalina e triple allo scadere. Questa sera si comincia con Junior GlobalTel–Ultrasolar (19:00) e Carrozzeria Falcone–Benacquista (21:00). Domani altre due semifinali: New Age Erborist–Virtus Aprilia e 3E Geco–Benacquista. Finali fissate per il 19 (Junior) e 20 luglio (Senior).

Torna il Frappa Contest

Nel cuore dell’intervallo, spazio al divertimento con la gara del tiro da tre. Ogni squadra schiera tre partecipanti (uno per fascia: verde, gialla, rossa), un minuto a disposizione e un pallone a testa per segnare il più possibile. I migliori si sfideranno in finale durante l’intervallo delle finali.

Quarti: Virtus e Isonzo, prove di forza

Virtus Aprilia demolisce Unicorneria (97-63). Dopo un avvio sprint dei bianchi, la squadra di coach Vegliante ingrana con Politi e Caciorgna sugli scudi. Dominio sotto canestro e contropiede letale: già a metà gara il divario è chiaro. Unicorneria ci prova con Ciotti e Antonucci, ma non basta. Virtus vola in semifinale da favorita.

Farmacia Isonzo supera Pasta La Forza al fotofinish (78-76). Gara combattuta, tra sorpassi e giocate spettacolari. Zangara e Lunardi guidano Pasta La Forza, ma Agbara (24 punti) è un fattore: sotto canestro domina e firma la rimonta finale. La tripla di Fabiani e la freddezza nei possessi chiave regalano a Isonzo il pass per le semifinali.

Tutto pronto per due serate da non perdere: Latina si prepara a vivere il meglio del basket estivo, tra emozioni, sfide accese e tanto pubblico.