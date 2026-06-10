Basket in Piazza, sorteggiati i gironi: Junior e Senior in campo dal 29 giugno al 25 luglio

Effettuati i sorteggi dei gironi delle categorie Junior e Senior della 3° Torneo “Città di Latina – Basket in Piazza”, associato al Trofeo Terna – Memorial Emmanuel Miraglia. Kermesse, organizzata dall’associazione Amici del Basket che tornerà puntualmente in Piazza del Popolo dal 29 giugno al 25 luglio, patrocinata da Regione Lazio, FIP Lazio, Opes Comitato Provinciale di Latina.

I gironi ufficiali del BiP a 19 giorni dalla palla a due

Dall’urna del Circolo Cittadino, al termine delle operazioni dirette dal dt del BIP e Delegato FIP, Luca Rizzi, sono usciti i quattro gironi tanto attesi da giocatori, staff e tifosi.

Nel girone A Junior Never Stop, Chirizzi, Cosmari, Bodema; sorteggiate nel Girone B New Age Erborist, Remoin, Globalel, B-Four Beer.

Nella categoria Senior, fanno parte del Girone A: B-Four Beer, Pasta La Forza, Turirizzo e Monium; nel Girone B ci sono Fisiocare, Isol Pontinia, Carrozzeria Falcone e Generali Assicurazioni.

Consueta formula di girone eliminatorio all’italiana, con incroci da quarti di finale tra le squadre dei due raggruppamenti secondo l’ordine di arrivo:1° Gir. A vs 4° Gir. 2° Gir. A vs 3° Gir. B, 3° Gir. A vs. 2° Gir. B, 4° Gir. A vs 1° Gir. B.

A breve verrà stilato il calendario. I campioni in carica sono New Age Erborist negli Junior e 3E Geco nei Senior, roster nel frattempo “emigrato” nell’Isol Pontinia.

In occasione delle premiazioni un riconoscimento sarà assegnato alla memoria di Walter Vigna, cestita dell’AB Latin dei tempi d’oro. Ulteriori particolari, comprese le altre attività sportive protagoniste fino ai primi di agosto, verranno illustrati nel corso della conferenza stampa in programma la prossima settimana, sempre nella cornice del Circolo Cittadino presieduto da Bruno Bulgarelli.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Le prime dichiarazioni dal tavolo dei relatori, partendo dal presidente dell’associazione Amici del Basket, Davide Fioriello: “Il BIP è diventato l’evento sportivo principale dell’estate pontina. Una festa per l’intera città, l’obiettivo che siamo posti sin dall’inizio”. Così Massimo Passamonti presidente onorario degli Amici del Basket: “Giochiamo in Piazza del Popolo, a due passi dal Circolo Cittadino, dove è nato il basket a Latina. In continuità con il passato, puntiamo sulla socialità dell’evento e la partecipazione attiva dei giovani”.

Argomento ripreso dall’assessore allo Sport e Politiche Giovanili, Andrea Chiarato: “Ripartiamo dalle 60.000 presenze dello scorso anno, in cui protagoniste sono in particolare le famiglie. Il progetto del playground in via Don Morosini è figlio del BIP. Lo sport come aggregazione, per superare i problemi”.