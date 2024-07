Basket in Piazza, Turirizzo è la seconda semifinalista, oggi tocca a La Riviera e Farmacia Isonzo

Turi Rizzo accede in semifinale, Finocchiaro Consulente Finanziario saluta il I Trofeo Città di Latina a testa alta. Negli Junior Le Pulcine rullo compressore, fa l’en plein di vittore, in un girone in cui la classifica è già delineata.

Il programma del 16 luglio prevede alle 19 il match I Goonies – Ist. Steve Jobs /Power Unit che chiude la fase di qualificazione del girone Junior e alle 21 il quarto Onoranze Funebri La Rivera – Farmacia Isonzo, da cui uscirà la semifinalista che affronterà Generali Assicurazioni il 18 luglio.

BASKET DEL GOLFO – LE PULCINE 73-101

12-31, 14-22; 19-22; 28-26

BASKET DEL GOLFO: Pezzuco 6, Caka, Sepe 1, Manzi, Fargiorgio 12, Catena 2, Silvestri 8, Di Biase 10, Piscopello 2, Farinella 4, D’Onorio De Meo 7, Mancini 11, Dvornic 6, Mastrobattista 4. Coach: Cardi

LE PULCINE: Fiore 6, Antognoni 5, Bianchi 14, Passamonti, Barretta 5, Bagni 3, Ghirotto 18, Zanier 17, Bergantini 6, Addonisio 6, Nardocci 6, Rizzi, Gaveglia 11, Colarullo 4.

Coach: Meschino

ARBITRI: Pirami – Cesarano

UFFICIALI: Giacobone – Persi

Arbitri: Tortorici – Gammella

Ufficiali: Palanca – Ciotti

Cinque vittorie su cinque gare per le Pulcine, che hanno dominato la fase di qualificazione nel girone unico Junior. Una differenza canestri mostruosa: + 179. I “blacks” hanno dimostrato la loro forza anche con la terza in classifca come il Basket del Golfo. Sono pronto per la semifinale, mercoledì 17 alle 19 contro I Goonies, quarti della classe.

FINOCCHIARO CONSULENTE FINANZIARIO –

TURI RIZZO 79-84

21-10; 11-34; 22-23, 25-17

FINOCCHIARO: Patriarca, Corona, Sestito, Cenci, Incitti, Stanzione 6, Iannicelli 15, Caridà 16, Troina 12, Macera 2, Paglia25, Salvucci, Vecchio 3,.

Coach: Corona

TURI RIZZO: Cucchiaro 7, De Bonis, Ascani 6, Triveri 3, Burchietti 19, Vecchio 12, Puleo, Farina 25, Monti 4, Alessandrini 8.

Coach: D’Alessio

ARBITRO: Andrea Matiacic – Massimo Gammella

UFFICIALI: Ilaria Giacobone – Stefano Persi

E’ Turi Rizzo la seconda finalista del I Trofeo Città di Latina, dopo avere battuto Finocchiaro Consulente Finanzario al termine di una gara pazzesca, che proietta la squadra di Pippo D’Alessio a giocarsi la finale il 19 lugli,o con la vincente del quarto tra Benacquista Assicurazioni e Carrozzeria Falcone, che si disputerà il 17 luglio.

Finale 79-84, in una gara che a 47 secondi dalla sirena era ancora in bilicio sul 78-83, poi sono stati bravi i verdi a gestire le ultime battute.

Nella prima parte è stato più preciso al tiro il team di Finocchiaro, ma sulla bomba di Burchietti (ne realizzerà ben 6 in partita) si registra il sorpasso 28-29, che non sarà più soggetto a revisione.

Grandi acuti da una parte e dall’altra, Paglia e Farina con 25 punti sono di diritto gli MVP della serata.