Basket in Piazza, Virtus Aprilia e Neri Farina senza particolare fatica: stasera i campioni di InTeam

Dopo la prima vittoria assoluta all’overtime nella storia del BIP, Neri Farina stabilisce un nuovo record: prima vittoria tre cifre in questa seconda edizione. Finale di 105 – 94 su Benacquista Assicurazioni, che incassano il secondo ko su due. Negli Junior ancora a segno la Virtus Aprilia, che passa 70-57 su Coronet nel Girone B.

Questa sera pausa per gli Junior. Basket e inclusione a partire dalle 19. In campo i campioni di Inteam, campioni italiani di basket inclusivo, già protagonisti nella prima edizione del BIP. Un roster nutrito diviso in due squadre, in cui a vincere sarà come al solito il gruppo e l’aggregazione e la conferma di come lo sport contribuisce all’autostima e a superare condizioni di difficoltà iniziale. Alle 21 nel girone B Monium (una vittoria e una sconfitta) e Carrozzeria Falcone (due sconfitte) completano le gare del grone alla ricerca del miglior piazzamento possibile in vista dei quarti.

Virtus Aprilia-Coronet 70-57 (17-13; 22-9; 9-23; 22-12)

Virtus Aprilia: Aquino 2, Masci 10, Davi 4, Caciorgna 1, Tocci, Scaggion 5, Paniccia 5, Di Marcantonio 10, Giambra 6, Mancusi 6, Formicola 3, Politi 16. Coach Vegliante

Coronet: Bauco 4, Carboni 1, Nanni, Cardarelli, Ferrerio, Piepoli 2, Pettinelli 13, Pioveri, C. R. Bortoletto 7, Flori 7, Dottori 3, Boscaro, Sanavia 8, Belli 11, Zaccheo 2. Coach M. Bortoletto-Bauco

Arbitri: Matiacic-Gammella

Ufficiali: Mione-Coluzzi

Primo quarto dettato da molta imprecisione su ambo i fronti. La Virtus Aprilia è la prima ad addrizzare il tiro con un Politi che inizia a far la voce grossa sotto canestro. Per Coronet è Sanavia a provare a svegliare i suoi mettendo dentro una serie di canestri. Alla fine del primo quarto però il vantaggio è di 17-13 per la Virtus Aprilia. Pronti via si ricomincia. Ancora tanta imprecisione da ambo i lati. Virtus Aprilia abbassa un po’ il ritmo, Coronet non riesce ad approfittarne. Il quintetto di coach Bortoletto prova a rifarsi sotto negli ultimi minuti di quarto trascinata da Pettinelli, ma la Virtus Aprilia comincia a macinare: la tripla di Di Marcantonio lancia i suoi all’intervallo lungo sul 39-22.

Inizia il terzo quarto e qualcosa cambia. Coronet apparta lontana parente di quella dei primi due quarti. Il quintetto in maglia arancio comincia ad alzare i giri del motore e dallo svantaggio di -20 si arriva a fine quarto sul 48-45 per Virtus Aprilia. Nell’ultimo quarto ci prova ancora prepotentemente Coronet. ma questa volta Virtus Aprilia è più attenta e conduce e scappa di nuovo, contenendo i tentativi di rimonta di Coronet.

Benacquista-Neri Farina 94-105 (23-30; 23-20; 31-29)

Benacquista: Pirani, Petrolini 7, Sestito 11, Mordini 7, De Biagio 7, Caridà 26, Bisconti 12, Donati 16, Marrella 2. Coach Franchini

Neri Farina: A. Donato 27, Di Manno, Buonemani, Schivo 20, Pedà 5, Ste. Donato 8, L. Donato 1, Si. Donato 2, Cavicchini 6, Valente 16, Porfido 11. Coach Berti-Neri

Arbitri: Di Mauro-Ricci

Ufficiali: Coluzzi-Mione

E’ un primo quarto in cui parte fortissimo Neri Farina. Il quintetto in canotta blu vuole mettere subito le cose in chiaro: a suonar la carica uno Schivo sugli scudi e un’Aurora Donato in versione super autrice di 4 canestri e una tripla. Benacquista parte a ritmi bassi, ma nel finale è Sestito a suonare la carica con due triple in fila. Si va al riposo sul 23-30 per Neri Farina.

Nel secondo quarto continua a premere forte sull’acceleratore Neri Farina, che trascinata ancora da un super Schivo prova ad intraprendere le prime prove di fuga. Benacquista però non ci sta e nel finale di quarto inizia a far la voce grossa. A prendersi sulle spalle il quintetto di coach Franchini, il numero tredici Caridà che mette in serie una sequenza di splendide giocate, tra queste anche una tripla, che permettono ai suoi di ridurre quantomeno lo svantaggio e di andare al riposo sul 46-50.

Nel terzo quarto alza ulteriormente i giri Benacquista che mette a compimento l’operazione rimonta. La partita giunge sull’equilibrio più totale. A canestro da un lato risponde canestro dall’altro. Caridà e Donati si caricano il roster di coach Franchini sulle spalle, battagliando e provando a far la differenza. Dall’altra parte però la lady della famiglia Donato, Aurora, è inarrestabile sotto canestro. La partita è infuocata e si va al riposo verso un quarto quarto da non perdere. Un quarto quarto che vola sull’equilibrio fino a quando Porfido, si prende la scena dell’ultimo parziale di gara.

E’ lui a siglare due triple in fila, entrambe da distanza siderale, che indirizzano la gara a favore “dell’angolo blu”. Per la squadra di coach Franchini ci prova sempre Caridà a prendere in mano i suoi, ma lo score di 26 punti serve a poco. Dall’altro lato non può che essere lei l’Mvp di questa gara, parliamo di Aurora Donato, autrice di 27 punti che hanno aiutato e non poco Neri Farina a portare a casa il secondo successo di fila.

