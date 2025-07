Basket in Piazza, vittorie al cardiopalma per New Age Erborist e 3E Geco

Il pubblico del Basket in Piazza continua a godersi un torneo ad altissima intensità. La sesta giornata del Trofeo Città di Latina ha regalato due partite dal finale incandescente, una nella categoria Junior e una tra i Senior, con esiti rimasti incerti fino all’ultimo secondo. Il filo conduttore? Un equilibrio totale che tiene tutti col fiato sospeso.

Nel Girone A Junior, New Age Erborist si impone per un solo punto (87-88) contro un agguerritissimo Sapore di Sale. Una sfida giocata a ritmi elevatissimi, con sorpassi e controsorpassi per tutti i quattro quarti. Ottima partenza per New Age, che parte forte grazie alle giocate del duo Troiso (23 punti) e Dvornic (14). Ma Sapore di Sale, dopo un inizio a rilento, risale trascinato da La Torre (19), Bottan (18) e Bagni (9), chiudendo avanti il primo parziale 20-17. La reazione giallonera arriva nel secondo quarto e la gara si trasforma in una vera e propria battaglia punto a punto. Nessuna delle due formazioni riesce a prendere il largo, il terzo periodo si chiude in parità (65-65) e negli ultimi 10 minuti l’adrenalina sale alle stelle. Maliziola (12) e ancora Troiso spingono New Age in fuga, ma Sapore di Sale torna sotto con orgoglio. Si arriva agli ultimi istanti con il punteggio in bilico, ma è il quintetto di coach L. Colarullo a piazzare la zampata decisiva, portando a casa una vittoria preziosa con il minimo scarto.

Nel Girone B Senior, stessa trama drammatica. 3E Geco supera Carrozzeria Falcone 88-86, trovando il primo successo del proprio torneo. Dopo il ko all’esordio, i ragazzi dei coach Polidori partono fortissimo, costruendo un primo quarto da 30-20 grazie a un ispiratissimo Saccoccio (25 punti) e al solido contributo di Natalini (18) e Macera (16). La risposta di Falcone non tarda ad arrivare: nel secondo periodo, le triple di Di Viccaro (17) riaccendono le speranze, ma Geco riesce a tenere il vantaggio all’intervallo (50-41). Anche nel terzo periodo il copione non cambia: 3E prova a gestire, Falcone non molla, trascinata dalla fisicità di Farina (17) e dalla determinazione di C. Mauriello (19). L’ultimo quarto si trasforma in un assedio. Carrozzeria Falcone accorcia fino al -2, e a 7 secondi dalla fine Diglio ha la palla del pareggio. Ma il suo tiro non entra e Geco può finalmente festeggiare.

Due partite diverse, ma ugualmente cariche di tensione, spettacolo e grande pallacanestro. La 6ª giornata del Trofeo Città di Latina conferma quanto sia alto il livello del torneo, dove ogni sfida può essere decisa da un dettaglio, un rimbalzo o un tiro allo scadere.

📅 In programma questa sera – ultima giornata della prima settimana:

Ore 19 (Junior Girone A): Unicorneria – Globatel

Ore 21 (Senior Girone A): Generali Assicurazioni – Farmacia Isonzo

Il BIP entra nel vivo. Se le premesse sono queste, ci aspettano ancora tante serate di grande basket sotto le stelle.