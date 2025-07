Basket in Piazza, vittorie schiaccianti di Generali e Globaltel per chiudere la prima settimana

Il Basket in Piazza si lascia alle spalle la prima settimana con il botto. Dopo 14 partite combattute, spesso risolte nei secondi finali e con un overtime già archiviato, la domenica ha stravolto il copione delle gare tirate regalando due vittorie a senso unico e cariche di messaggi chiari: Generali Assicurazioni e Globaltel fanno sul serio.

Nel Girone A Senior, Generali Assicurazioni ha spazzato via Farmacia Isonzo con un netto 90-69. Una prestazione dominante, favorita anche dall’assenza pesante di Agbara, leader indiscusso dei ‘green’. I rossi di Salzano, invece, hanno mostrato profondità, organizzazione e tante soluzioni offensive, condotte dall’impatto devastante di Picarazzi (19), De Angelis (14) e Pacitto (7), senza dimenticare le triple chirurgiche di Ginevra Salzano e Benedetta Cenci. Dopo un primo quarto chiuso in svantaggio (21-25), Generali ha dilagato nel secondo parziale (25-8), mettendo la gara sui propri binari e gestendola con autorevolezza fino alla sirena finale.

Anche nel torneo Junior, il Girone A ha una squadra da battere: è Globaltel, che ha schiantato Unicorneria con un eloquente 95-49. Difesa asfissiante e un attacco che ha girato a mille fin dai primi possessi: Ravieli (18), Di Mascolo (13), E. Sparagna e D. Tosolini (12 a testa) hanno reso la serata un monologo. Troppo ampio il divario tecnico e fisico per permettere agli avversari di restare in partita. Già all’intervallo lungo il punteggio era pesante (51-25) e la ripresa ha solo certificato la superiorità dei ragazzi di coach Sparagna.

Questa sera, lunedì 7 luglio, si riparte con due sfide molto attese: alle ore 19 Virtus Aprilia – Coronet (Girone B Junior) e alle 21 Benacquista Assicurazioni – Neri Farina (Girone A Senior). In palio punti pesanti per delineare la griglia dei quarti di finale, che scatteranno sabato 12 luglio. La fase a gironi si concluderà infatti venerdì 11.

Ma il BIP non è solo pallacanestro giocata: la prossima settimana porterà anche eventi speciali, a partire da martedì 8 luglio (ore 19) con “Inteam – Lo Sport è di tutti”, una partita inclusiva che metterà al centro il valore dell’accessibilità. Sabato 12, invece, spazio allo spettacolo con l’esibizione degli Space Jumpers, veri acrobati del canestro.

Dal 10 luglio riflettori anche sul padel, con la Coppa degli Ordini e dei Professionisti e i Black Jack 21 Giochi. Poi il testimone passerà alla rete del volley, con l’Open misto organizzato da Virtus Volley e New Volley Latina, in programma dal 15 al 18 luglio. Infine, dal 21 al 25, tornerà il basket con il 3×3 firmato Basketball Never Stops, per chiudere un mese di sport e passione senza sosta.

Il BIP ha appena iniziato a scrivere la sua storia. E promette ancora spettacolo.