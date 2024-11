Basket, la Benacquista attesa domani sul parquet di Fabriano

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket, reduce dal prezioso successo casalingo di domenica scorsa, si appresta ad affrontare la prima di due trasferte consecutive nel giro di cinque giorni. Domani, in occasione dell’ottava giornata del campionato, i nerazzurri sono attesi dalla Ristopro Fabriano sul parquet del PalaChemiba con palla a due alle ore 18:00.

Fabriano è sicuramente una formazione solida ed esperta, ne sono dimostrazione le prestazioni mandate in scena con big del calibro di Ruvo di Puglia e Roseto, oltre alle tre vittorie consecutive conquistate dopo un avvio di campionato in salita. Nelle ultime due giornate il team marchigiano non è riuscita a smuovere il proprio punteggio in classifica (12^ posizione a quota 6 punti) arrendendosi a Cassino e Livorno, motivo per cui vorrà certamente riscattarsi e ben figurare di fronte al proprio pubblico. Nel roster della Ristopro Davide Raucci, ex capitano della Latina Basket con cui ha militato dal 2019 al 2021.

Sul fronte pontino c’è rinnovato entusiasmo, dopo il successo casalingo, e grande voglia di dare continuità al risultato positivo che ha portato la Benacquista a quota 4 punti, in 16^ posizione in classifica. Sarà una sfida complicata, considerando anche che Lorenzo Baldasso è ancora fermo per infortunio, mentre ci sono buone possibilità che Marco Giancarli possa rientrare a far parte delle rotazioni proprio domenica con Fabriano.

Gara così presentata ai microfoni da coach Agostino Origlio: “Domani ci attenda una partita tosta contro una squadra forte, che già dai risultati di queste 7 giornate, anche se altalenanti, ha messo in luce aspetti significativi come la vittoria a Ruvo o la sconfitta casalinga di misura con la capolista Roseto, maturata in un finale rocambolesco e con una tripla allo scadere. Dopo essere partita con uno 0-2, Fabriano ha inanellato 3 successi di filaed è una compagine sicuramente impegnativa da affrontare, grazie al loro sistema difensivo, regolato da numerosi cambi e da una costante aggressività che riesce a spezzare il ritmo degli avversari e a diminuirne la fluidità di gioco. In attacco sono una squadra molto perimetrale, hanno cinque bocche da fuoco, i loro lunghi sono atipici, come Raucci e Molinaro e Carta, che è un giovane molto interessante. A questo si deve aggiungere che il gioco è ben orchestrato dall’argentino Pierotti, che è il miglior assist man del campionato (oltre 9 di media), e che nel roster è presente anche Centanni, altro giocatore importante. La grandissima dimensione della difesa, unita alla qualità offensiva è un mix determinante e renderà la partita molto energica, la nostra chiave sarà l’attenzione e la capacità di leggere i vantaggi che proveremo a ottenere contro la loro difesa”.