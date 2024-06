Basket, la Benacquista chiamata all’ultimo match infrasettimanale: Latina – Agrigento

Ultimo turno infrasettimanale casalingo per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket che nella giornata di domani, mercoledì 5 giugno riceverà l’Energy Fortitudo Agrigento, in occasione della nona giornata della Fase Salvezza del campionato di Serie A2 Old Wild West. Palla a due alle ore 20:30 sul parquet del Palasport di Cisterna di Latina.

Una partita ininfluente ai fini del risultato stagionale sia per i pontini, che per i siciliani, e che le due compagini disputeranno senza particolari pressioni, ma sicuramente con la voglia di continuare a onorare il campionato fino all’ultima giornata.