Basket, la Benacquista domani a Jesi per confermare la vittoria con la Luiss

Una vittoria, quella conquistata nell’ultimo turno con la Luiss, che vorrà essere sicuramente confermata, visti i ko rimediati nelle prime due, anche domani nella trasferta di Jesi. La Benacquista Latina Basket è pronta a tornare in campo domani alle ore 18 sul parquet dell’Academy per provare a conquistare quella che sarebbe la seconda vittoria consecutiva nel campionato di Serie B Nazionale.

Una sfida che si preannuncia intensa e difficile, considerando che Jesi è reduce da un avvio di campionato in cui non ha ancora smosso la propria posizione in classifica, e che vorrà certamente ben figurare di fronte al pubblico jesino. A onor del vero, anche se la squadra guidata da Coach Ghizzinardi è ancora ferma in fondo alla classifica del Girone B, ha dimostrato in tutte le 3 gare precedenti forza e valore e le sconfitte sono maturate tutte negli istanti finali e in due occasioni con uno scarto di un solo punto.

Così ha presentato la gara alla vigilia Coach Agostino Origlio:

Jesi è una squadra che può essere identificata con i termini talento, esperienza e solidità. Hanno chiari obiettivi quando giocano, sia dal punto di vista offensivo che difensivo. Al di là di questo andamento iniziale di campionato, in cui hanno incassato tre sconfitte su altrettante gare disputate, sono convinto che siano risultati “bugiardi”. Sono state tre partite giocate fino all’ultimo secondo e obiettivamente perse per un dettaglio, lo si può evincere anche dai risultati finali, dalla tripla a fil di sirena subita da Chiusi, dal vantaggio mantenuto fino ai minuti finali con Chieti, dal finale punto a punto a Salerno. Il buon momento lo testimoniano anche gli 80 punti realizzati in trasferta a Salerno e le buonissime percentuali al tiro che stanno avendo quasi tutti i giocatori. Alla squadra ho detto che se le prime tre partite sono servite come apripista e per mettersi in moto, ora il campionato inizia a prendere velocità, ora si deve correre. Per noi la sfida con Jesi è una prova importante per tararci in trasferta con una squadra, secondo me, al nostro livello e capire a che punto siamo.

Parole che sono arrivate anche dalla guardia dei nerazzurri, Marco Mennella:

“Ci stiamo conoscendo sempre meglio tra di noi come squadra e sono convinto che la strada che stiamo percorrendo sia quella giusta, ne sono dimostrazione anche le cose viste nel match con la Luiss, che ci hanno permesso di conquistare la vittoria. Domenica a Jesi ci aspetta sicuramente una partita complicata e sarà l’inizio di una settimana difficile con tre impegni ravvicinati, tra cui le due squadre di Montecatini. Dobbiamo riuscire a capire a che punto siamo dal punto di vista dell’amalgama della squadra e soprattutto dare una risposta positiva al campionato. Il successo di domenica scorsa ci ha aiutato, durante questa settimana intera di lavoro ci siamo concentrati su Jesi, che è una formazione con un roster dal calibro importante. Anche se ha non ha ancora conquistato punti in classifica, le partite che ha disputato sono state tutte intense e giocate fino all’ultimo minuto, siamo consapevoli, quindi, che farà di tutto per invertire il trend e non sfigurare di fronte al proprio pubblico. Da parte nostra dovremo essere bravi a limare gli errori e quelle piccole cose che fanno la differenza. Sarà una sfida molto fisica e una battaglia per 40 minuti, ma noi siamo pronti ad affrontarla con grinta e voglia di continuare il nostro percorso di crescita. Vincere aiuta a vincere e noi daremo il massimo per conquistare i due punti in palio”

Nel frattempo la società della Benacquista ha annunciato che è iniziata la campagna abbonamenti 2024/2025.“Abbonarsi – si legge nel comunicato diffuso – è il solo modo per avere la certezza assistere a tutte le prossime 12 partite casalinghe in programma al Palasport Cisterna di Latina (*) della regular season della Benacquista Assicurazioni Latina Basket e consentirà anche procedure di accesso più rapide al Palazzetto.

Sono stati previste formule speciali per nuclei familiari, universitari, over 65, under 25 e forze dell’ordine. Gli abbonamenti (**) potranno essere prenotati online”.