Basket, la Benacquista è salva: vinta anche gara 3, sarà ancora Serie B

Missione compiuta. La Benacquista Assicurazioni Latina Basket può tirare un sospiro di sollievo: grazie al successo in gara 3 contro Fiorenzuola, la squadra pontina conquista la salvezza e sarà ancora ai nastri di partenza della Serie B Nazionale nella stagione 2025-2026. Il 73-78 finale maturato sul parquet del PalArquato chiude la serie sul 3-0 e certifica una permanenza meritata.

È stata una sfida combattuta, intensa, vissuta con grande partecipazione emotiva da entrambe le parti. Fiorenzuola ha provato fino all’ultimo a riaprire i giochi, lottando con energia e orgoglio, ma la maggiore lucidità e solidità dei nerazzurri ha fatto la differenza. Una gara tirata, come dimostrano i parziali: 22-27, 35-40, 54-57. Latina ha sempre tenuto il muso avanti, gestendo con maturità i momenti chiave del match.

“Complimenti alla squadra, capace di mettere in campo determinazione, grinta, cuore, energia, temperamento, lucidità e grandissima voglia di vincere – si legge nella nota ufficiale del club –. Completare la serie con un netto 3-0 è la prova tangibile del lavoro svolto negli ultimi mesi. Questo gruppo ha saputo crescere, migliorare e dimostrare di poter competere contro chiunque. La salvezza, arrivata in maniera così netta, è il premio per l’impegno e la coesione mostrata nonostante le difficoltà di una stagione travagliata”.

Una stagione che, tra alti e bassi, si chiude con un lieto fine. Latina rimane in Serie B e potrà ora pianificare con più serenità il futuro. La certezza, intanto, è che il gruppo ha saputo reagire nel momento più difficile, tirando fuori tutto il carattere necessario per restare nel campionato nazionale.