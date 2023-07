Basket, la Benacquista inizierà il campionato il primo ottobre

Conosce le date dell’inizio ufficiale del campionato di A2 la Benacquista Latina Basket. Lo start sarà il primo ottobre, la fine della regular season il 4 febbraio. Il campionato sarà così strutturato:

FASE DI QUALIFICAZIONE

PRIMA FASE

Partecipano alla Serie A2 2023/24 24 squadre, divise in due gironi (Verde e Rosso) da 12 squadre ciascuno. Prima fase con gare di andata e ritorno, per un totale di 22 partite.

DATE

Prima giornata – Domenica 1° ottobre

Ultima giornata – Domenica 4 febbraio

Turni infrasettimanali – Mercoledì 11 ottobre, mercoledì 1° novembre, mercoledì 7 dicembre. Per le Festività natalizie i turni del 23 e del 30 dicembre sono disputati di sabato.

SECONDA FASE – FASE A OROLOGIO

Ogni squadra incontra in casa le 5 squadre dell’altro girone che sono posizionate alle sue spalle in classifica ed in trasferta le altre 5, arrivate sopra di lei.

Esempio: 1 girone Verde incontra in casa 2, 3, 4, 5 e 6 Rosso; in trasferta 12, 11, 10, 9 e 8 Rosso.

Viene mantenuta la classifica all’interno dei gironi Verde e Rosso, con i punti ottenuti nella fase a orologio che si sommano a quelli della prima fase, dando luogo alla classifica finale.

DATE

Prima giornata – Domenica 11 febbraio

Ultima giornata – Domenica 21 aprile

Sosta – Domenica 17 marzo, per Final Four Coppa Italia LNP

FASE PROMOZIONE – PLAYOFF

Le squadre arrivate nei primi 8 posti nei rispettivi gironi, al termine della fase di qualificazione, giocheranno i playoff, con serie al meglio di 5 partite (format casa-casa-fuori-fuori-casa), con i seguenti accoppiamenti:

TABELLONE ORO

QUARTI DI FINALE

Q1 – 1^ Verde – 8^ Rosso

Q6 – 2^ Rosso – 7^ Verde

Q3 – 3^ Verde – 6^ Rosso

Q8 – 4^ Rosso – 5^ Verde

SEMIFINALI

SF1: vincente Q1 – vincente Q8

SF2: vincente Q6 – vincente Q3

FINALE

Vincente SF1 – Vincente SF2

TABELLONE ARGENTO

QUARTI DI FINALE

Q5 – 1^ Rosso – 8^ Verde

Q2 – 2^ Verde – 7^ Rosso

Q7 – 3^ Rosso – 6^ Verde

Q4 – 4^ Verde – 5^ Rosso

SEMIFINALI

SF3: vincente Q5 – vincente Q4

SF4: vincente Q2 – vincente Q7

FINALE

Vincente SF3 – Vincente SF4

Le due squadre vincitrici delle Finali nei due Tabelloni saranno promosse in Serie A.

DATE

Gara 1 Quarti – Domenica 5 maggio

Eventuale gara 5 Finale – Mercoledì 12 giugno

FASE SALVEZZA

Le squadre classificate al 12^ posto dei rispettivi gironi (Verde e Rosso), al termine della fase di qualificazione, retrocederanno direttamente in Serie B Nazionale.

Le squadre classificate al 9^-10^-11^ posto dei rispettivi gironi (Verde e Rosso), al termine della fase di qualificazione, disputeranno un girone Salvezza con gare di andata e ritorno (10 partite complessive, ogni squadra affronta tutte le altre); i punti ottenuti in questa fase si sommano con quelli totali ottenuti nella fase di qualificazione.

Al termine della Fase Salvezza le prime due classificate si qualificheranno al campionato di Serie A2 per la stagione 2024/25; le quattro squadre classificate dal 3° al 6° posto retrocederanno in Serie B Nazionale.

Le retrocessioni in Serie B Nazionale sono in tutto 6.

DATE

Prima giornata – Domenica 5 maggio

Ultima giornata – Domenica 9 giugno

Turni infrasettimanali – Mercoledì 8 maggio, mercoledì 15 maggio, mercoledì 29 maggio, mercoledì 5 giugno.