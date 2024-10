Basket, la Benacquista Latina cede ai colpi del Montecatini: 72-96

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket ha affrontato una sfida impegnativa contro la Gema Montecatini, durante la sesta giornata del campionato di Serie B Nazionale. Nonostante le difficoltà legate agli infortuni e alle rotazioni ridotte, la squadra nerazzurra ha iniziato la partita con determinazione, cercando di contrastare una delle formazioni più forti della categoria.

Nei primi dieci minuti, Latina è riuscita a mantenere una buona intensità, ma con il passare del tempo, Montecatini ha preso il controllo del match, allungando progressivamente le distanze. Anche se il distacco ha raggiunto la doppia cifra, i giocatori di Latina hanno continuato a lottare. Tuttavia, nella seconda metà della gara, complici alcuni errori e la stanchezza derivante dalle rotazioni limitate (anche a causa dell’uscita di Rossi per falli e di Amo per un infortunio alla caviglia), la squadra non è riuscita a mantenere il ritmo degli avversari, cedendo alla fine con un risultato di 72-96.

Da segnalare l’esordio di Daniele Palombo, che ha segnato i suoi primi due punti in Serie B Nazionale grazie a due tiri liberi. Ora, la squadra di Latina si prepara alla prossima partita che si terrà domenica 27 ottobre alle ore 18:00 al Palasport di Cisterna di Latina contro la BPC Virtus Cassino, per la settima giornata della stagione regolare.