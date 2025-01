Basket, la Benacquista Latina vince e convince contro Caserta

Dopo due gare a digiuno di punti, torna a sorridere la Benacquista Latina Basket, uscita vincitrice dallo scontro contro la Peoperdì JuveCaserta: 84-67 il punteggio finale del match.

La formazione campana, che siede ora al decimo posto in classifica, è rimasta vittima di un ottimo Latina, in grado di mettere in difficoltà gli ospiti e dominare l’ultima parte di gara.

Da segnalare per il Latina la grandissima prova di Agustin Caffaro, che ha messo a referto ben 22 punti per i nerazzurri. Oltre all’argentino classe ‘95, buona anche la prova di Baldasso, autore di 16 punti.

Con questo risultato, i nerazzurri escono dalla cosiddetta “zona rossa”, e distanziano di ben due lunghezze l’NPC Rieti, ora ultimo nel gruppo B di Serie B Nazionale. Non sarà facile evitare gli spareggi, ma la vittoria di oggi può e deve essere un punto di ripartenza importante per l’ultima parte di stagione del Latina.