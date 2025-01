Basket: la Benacquista lotta, ma cade a Ravenna (75-65)

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket non riesce a tornare da Ravenna con i due punti, ma gioca una partita di carattere al PalaCosta, cedendo solo nel finale con un divario forse troppo severo rispetto a quanto visto in campo (75-65).

Una trasferta insidiosa e complicata, affrontata senza Tommaso Rossi e con alcuni giocatori non al meglio: Giancarli ancora alle prese con problemi fisici e Baldasso debilitato dall’influenza. Nonostante ciò, i nerazzurri sono riusciti a rimanere in partita per lunghi tratti, gestendo bene il primo tempo e rispondendo colpo su colpo alle offensive dei padroni di casa.

Nella seconda metà di gara, Ravenna ha alzato il ritmo e approfittato di alcune ingenuità dei pontini, riuscendo a costruire parziali importanti. Latina ha avuto la forza di rientrare più volte, arrivando fino al -1 (66-65) al 37’, ma nel finale la maggiore lucidità e precisione degli avversari ha fatto la differenza, consegnando la vittoria ai romagnoli.

Ora il tempo per rifiatare è poco: il calendario impone subito un nuovo impegno e Latina dovrà resettare in fretta per prepararsi alla prossima sfida. Domenica 2 febbraio, alle ore 18:00, i nerazzurri torneranno in campo al Palasport di Cisterna di Latina per affrontare la Herons Montecatini nella venticinquesima giornata della regular season. Una gara fondamentale per riscattarsi e tornare alla vittoria.