Basket, la Benacquista perde ancora: ennesimo ko contro Ravenna

Ancora un ko, questa volta al Palasport di Cisterna, per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket. I pontini, chiamati alla vittoria per riscattare un inizio di campionato fin qui disastroso, non danno cenni di lotta e sacrificio e cedono ad un Orasì Ravenna, che con poche fatiche riesce a portare l’intera posta a casa. Al suono della sirena il risultato è 78-99 per gli ospiti. Per coach Origlio e i suoi, ora c’è una settimana a disposizione per preparare la trasferta di domenica prossima ore 18 sul parquet della Sporting Club JuveCaserta.

Queste le parole del tecnico pontino al termine della gara, parole forti che lanciano uno scossone in casa Benacquista.

“E’ palese che oggi la squadra non ha giocato. E il perché me lo dovranno spiegare i miei giocatori. Oggi hanno mancato di rispetto in primis a se stessi, perché sono giocatori professionisti, e poi a noi staff e alla società. Chiaramente non era questa la partita che avrebbe potuto darci la svolta, però oggi una partita di pallacanestro non c’è stata. Quella di oggi è una brutta pagina perché credo ci sia stata una mancanza di rispetto a tutti i componenti di staff e società. Difficilmente mi era capitato tutto ciò, è dura trovare una soluzione a quanto successo e quindi trovo difficoltà a trovare una soluzione a come ripartire”.

Tabellino

Benacquista Assicurazioni Latina Basket – Orasì Ravenna 78-99 (11-23, 28-59, 57-72)

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Caffaro 11, Amo 9, Giancarli 1, Mennella 12, Merletto, Zappone n.e., Paci 4, Rossi 10, Palombo n.e., Guastamacchia 6, Ambrosetti 19, Tomcic 6.

Coach Origlio. Vice Trimboli. Assistente Bagni.

Tiri da 2 46% (19/41), tiri da 3 29% (8/28), tiri liberi 70% (16/23)

Orasì Ravenna: Brigato 11, Ferrari 7, Allegri 2, Munari 7, Crespi 13, Casoni 5, De Gregori 20, Tyrtyshnyk 18, Dron, Gay 16.

Coach Gabrielli. Vice Ravaioli. Assistente

Tiri da 2 56% (29/52), tiri da 3 60% (9/15), tiri liberi 67% (14/21)