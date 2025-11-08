Basket, la Benacquista si arrende nel finale: Caserta vince 75-72

Dopo cinque successi consecutivi, si interrompe a Caserta la corsa della Benacquista Assicurazioni Latina Basket, sconfitta 75-72 al termine di una sfida intensa e ricca di emozioni. La Peperdi JuveCaserta, trascinata nel finale dalle triple decisive di Nobile e D’Argenzio, riesce a difendere il proprio parquet e a spegnere sul più bello la rimonta dei pontini.

La partita

Avvio tutto di marca campana: Caserta impone subito il proprio ritmo e trova in Lo Biondo il protagonista assoluto dei primi due quarti. L’ala bianconera segna e ispira, mentre Latina fatica a trovare continuità nonostante i tentativi di Chiti. All’intervallo lungo, il tabellone dice 46-32 per i padroni di casa, che sembrano in pieno controllo.

Ma la reazione pontina non tarda ad arrivare. Al rientro dagli spogliatoi, la Benacquista cambia volto: Gallo e Bakovic salgono in cattedra, difendono forte e riportano gli ospiti a contatto, chiudendo il terzo quarto sul 57-56.

Nell’ultimo periodo, Latina completa la rimonta e mette la testa avanti con un break di 6-0 che accende l’entusiasmo. Caserta, però, trova la forza per ribaltare ancora una volta la gara: Nobile e D’Argenzio, chirurgiche nei momenti chiave, spengono definitivamente le speranze degli uomini di coach Gramenzi.

Caserta esulta, Latina esce a testa alta: la striscia si interrompe, ma la prova di carattere resta.