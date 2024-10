Basket, la Benacquista stecca all’esordio in casa con il Rieti

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket ha vissuto un esordio casalingo difficile, con una sconfitta contro la Npc Rieti per 84-91, in una partita dove la squadra ha faticato a tenere il passo degli avversari. Nonostante una maggiore energia rispetto alla gara precedente contro Chieti, il gruppo, composto da nuovi giocatori e staff tecnico, ha ancora bisogno di tempo per trovare le giuste alchimie. Tuttavia, è comprensibile che ci sia delusione per non aver ancora raggiunto le aspettative.

Ora, però, la squadra deve lasciarsi alle spalle questa battuta d’arresto e concentrarsi sulla prossima sfida. Domenica 6 ottobre alle 18:00, al Palasport di Cisterna di Latina, i nerazzurri affronteranno la Luiss Roma, un’altra squadra laziale, con l’obiettivo di ottenere la prima vittoria stagionale nella terza giornata di regular season.

1° Quarto: Rieti parte forte con un 2-10 al 3′, costringendo Coach Origlio a chiamare time-out. Latina cerca di reagire, riducendo lo svantaggio con Guastamacchia e Caffaro, ma Rieti continua a mantenere il controllo, chiudendo il quarto avanti 20-29.

2° Quarto: Latina parte bene con Paci e Mennella, accorciando sul 26-31. Tuttavia, Rieti si riprende e, approfittando dei falli della Benacquista, riesce ad allungare nuovamente, chiudendo il primo tempo sul 42-54.

3° Quarto: Latina prova a ridurre il gap con grande energia, ma Rieti rimane precisa e mantiene un vantaggio stabile, terminando il quarto sul 64-72.

Ultimo Quarto: Nonostante la determinazione e il tentativo di rimonta di Latina, trascinata dal Capitano e da Caffaro, la Npc Rieti riesce a mantenere il controllo del punteggio, la sfida termina 84-91.

1° QUARTO

20-29

2° QUARTO

42-54

3° QUARTO

64-72

FINE PARTITA

84-91

ARBITRI – Roberti Eugenio di Napoli, Del Gaudio Arianna di Massa di Somma (NA)

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Caffaro 17, Amo 1, Giancarli 3, Mennella 8, Baldasso 8, Merletto 15, Zappone n.e., Paci 14, Rossi 9, Tarozzi n.e., Guastamacchia 9, Tomcic.

Coach Origlio. Vice Trimboli. Assistente Bagni.

Tiri da 2 62% (25/40), tiri da 3 22% (6/27), tiri liberi 76% (16/21)

NPC Rieti Sporthub

Npc Rieti: Ly-Lee 2, Baldassarre 20, Mele, Fabi 18, Melchiorri 7, Margarita n.e., Cassar 4, Sulina 6, Meluzzi 24, Novelli n.e., Capocotta 10, Enei n.e..

Coach Ponticiello. Vice Delia. Assistente Rinaldi

Tiri da 2 62% (25/40), tiri da 3 42% (8/19), tiri liberi 61% (17/28)