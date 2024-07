Basket, la Benacquista ufficializza l’arrivo di Paolo Paci

Paolo Paci è un nuovo giocatore della Benacquista Assicurazioni Latina Basket. Oltre 2 metri di esperienza alla corte di coach Origlio, nel corso della sua carriera ha disputato varie volte la serie A2 indossando anche la canotta della prestigiosa Fortitudo Bologna. Nella stagione passata ha vestito la maglia della Paperdi Caserta realizzando in regular season una media di 10.6 punti, 6.1 rimbalzi e 1.4 assist.

Queste le sue parole da nuovo giocatore della Benacquista:

“Questa stagione a Latina sarà una nuova avventura tutta da scoprire. Sappiamo bene tutti che sarà un campionato non semplice, con tante squadre che si stanno strutturando per provare a salire di categoria, ma sono convinto che “il campo sarà il giudice supremo”. Parto dal presupposto che le squadre sono formate da persone, prima che da giocatori, e che se le persone hanno la giusta mentalità, oltre a determinazione, passione, cuore e coraggio, si crea una sinergia in grado di realizzare grandi cose. L’idea che mi sono fatto del nostro gruppo è molto buona, abbiamo un coach esperto della categoria, che sa bene come approcciare a un campionato, il cui livello si è notevolmente alzato, facciamo parte di una società che per tanti anni è stata in Serie A2, e che ha un progetto importante, e tutti i miei compagni di squadra, come me, sono pronti a dare il massimo. L’unico con cui ho condiviso una stagione è Mennella, abbiamo giocato insieme a Salerno, quando lui era ancora molto giovane e promettente, l’esperienza che ha maturato lo ha fatto crescere molto, mentre Giancarli l’ho incrociato da avversario e l’ho apprezzato tanto. Latina è reduce da un’annata complicata e sono convinto che ci sia bisogno di riportare amore, cuore e passione per la pallacanestro nell’ambiente e questo sarà il nostro obiettivo per questa stagione”.