Basket, la pontina Aurora Donato premiata per la A1 con la Lupe

Una targa di riconoscimento è stata consegnata ad Aurora Donato, giovane cestista pontina di 16 anni che milita nella Lupe Basket, storico e prestigioso club della Serie A1 femminile, tra le realtà più importanti del basket italiano. A renderle omaggio, alla presenza del padre e della sorella, sono stati l’assessore allo Sport Andrea Chiarato e il consigliere comunale Giuseppe Coriddi.

La famiglia Donato è una famiglia totalmente immersa nella palla a spicchi pontina, come conferma la tradizione che vede presenti finora in ogni edizione del Basket in Piazza ben tre generazioni dei Donato, da padre zio e nipoti.

“Aurora – ha affermato l’assessore Chiarato – rappresenta un esempio straordinario di impegno, sacrificio e talento per tutti i giovani del nostro territorio. A soli 16 anni è riuscita a conquistarsi un’opportunità importante in serie A1, dimostrando che con dedizione e passione si possono raggiungere traguardi significativi. Lo scorso anno, inoltre, è risultata la migliore giocatrice del Bip, Basket in piazza, e anche quest’anno è pronta a giocare davanti al pubblico della sua città. Come amministrazione siamo orgogliosi di valorizzare le eccellenze sportive pontine che portano in alto il nome di Latina e auguriamo ad Aurora un futuro ricco di soddisfazioni, dentro e fuori dal campo”.