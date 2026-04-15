Basket, Latina a caccia di rilancio: sfida a San Severo nel turno infrasettimanale

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket è pronta a rimettersi in marcia. Domani sera i nerazzurri saranno impegnati sul parquet di San Severo per la 36ª giornata del campionato di Serie B Nazionale, in un turno infrasettimanale che può dire molto sul finale di regular season.

La formazione pontina arriva all’appuntamento dopo due battute d’arresto consecutive, maturate contro Virtus Roma 1960 e JuveCaserta 2021. Due scontri diretti che, pur rallentando la corsa, non hanno fatto perdere terreno in classifica: Latina resta infatti nelle zone altissime, condividendo la seconda posizione con Pielle Livorno e con gli stessi casertani.

Un passaggio a vuoto che rientra nelle dinamiche di una stagione intensa, soprattutto dopo la lunga striscia positiva di dodici vittorie che aveva spinto il gruppo guidato da coach Gramenzi fino alla vetta. A incidere, oltre alla fatica accumulata, anche le difficoltà legate agli infortuni e a un calendario che ha spesso costretto i pontini a giocare lontano dal proprio campo, con le gare interne disputate a Cisterna.

Ora però serve una reazione immediata. L’avversario di turno è una squadra in piena corsa per i playoff, pronta a sfruttare il fattore campo per avvicinarsi agli obiettivi stagionali. Per Latina sarà dunque un test delicato, ma anche un’occasione per ritrovare ritmo e fiducia in vista del rush finale.

Il calendario propone poi un’altra trasferta, lunedì prossimo a Casoria, prima dell’ultima giornata fissata per il 26 aprile contro Faenza. Subito dopo scatterà la fase più attesa: quella dei playoff.