Basket, Latina ritrova il sorriso a Faenza (66-74)

Dopo due stop consecutivi, la Benacquista di coach Gramenzi riprende il cammino superando in trasferta la Tema Sinergie Faenza per 66-74, al termine di una sfida che sembrava indirizzata e che invece nell’ultimo quarto ha rischiato di riaprirsi clamorosamente.

Primo tempo: Latina parte forte, Faenza rientra ma Sacchetti illumina

L’avvio del match è tutto di marca nerazzurra. Latina approccia con ordine e aggressività, dettando subito ritmo e distanze. Faenza fatica a trovare soluzioni e il primo parziale si chiude con gli ospiti in pieno controllo.
La gara, però, cambia volto nella seconda frazione: i romagnoli piazzano un 8-0 che riporta equilibrio e pubblico in partita. Quando la pressione di casa sembra farsi più insistente, è Brian Sacchetti a spezzare l’inerzia: mani caldissime da oltre l’arco (15 punti all’intervallo con 3/3 da tre), leadership silenziosa e un contributo che consente ai pontini di replicare con un controbreak di 9-0.

Il botta e risposta segna un primo tempo a strappi, ma la Benacquista riesce sempre a mantenere la testa avanti, chiudendo la seconda sirena sul 32-41.
Terzo periodo: Latina scappa di nuovo, le rotazioni fanno la differenza
Al rientro dagli spogliatoi la formazione nerazzurra ricomincia esattamente da dove aveva lasciato: un mini-parziale di 5-0 amplia immediatamente il margine e rimette Faenza di fronte alla necessità di inseguire.

Oltre a Sacchetti, diventano protagonisti anche Cipolla, Chiti e Simonetti, fondamentali nelle rotazioni che Gramenzi utilizza con grande efficacia per alzare intensità e ritmo.
Faenza, però, non si arrende: un controbreak di 5-0, guidato da un Santiangeli intraprendente, tiene viva la speranza dei padroni di casa. Nonostante ciò, Latina resta lucida e chiude il terzo quarto ancora avanti: 47-57.

Ultimo quarto: Faenza torna a -3, ma Pastore e Bakovi blindano il successo
La tripla di Gallo in apertura di ultimo periodo sembra mettere una pietra importante sul match, spingendo Latina fino al +14. Ma non è finita: l’ennesimo sussulto dei romagnoli riapre tutto. Con un parziale di 8-3 e il canestro di Fragonara, Faenza si porta sul 66-69, trasformando gli ultimi minuti in un thriller inatteso.

Quando l’inerzia pende dalla parte dei padroni di casa, è Pastore a gelare il palazzetto con una tripla pesantissima. Poi ci pensa Bakovi a completare l’opera, bersagliando il ferro avversario e fissando il risultato finale sul 66-74.

Latina ritrova così una vittoria preziosa per classifica e morale, frutto di un collettivo che nei momenti decisivi ha saputo ritrovare compattezza e lucidità, nonostante le fiammate di una Faenza mai doma.

