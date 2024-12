Basket, lezione severissima per la Benacquista: la Crifo Wines Ruvo di Puglia stravince 101-60

A Ruvo di Puglia la Benacquista Latina si schianta contro una solidissima formazione di casa, che stravince e tiene al Palacolombo i tre punti in palio.

La partita, valevole per la 17esima giornata del campionato di Serie B Nazionale, ha mostrato un dominio assoluto dei padroni di casa che, grazie a una prestazione corale e a percentuali al tiro elevatissime, hanno lasciato poco spazio agli ospiti.

Per la Benacquista, nonostante la sconfitta, si segnalano le buone prove di Rossi, con 11 punti messi a referto e quelle di Caffaro, Baldasso, Merletto e Guastamacchia, autori di 8 punti ciascuno. Il gap tecnico, però, ha prevalso, così come le difficoltà nel capitalizzare le occasioni.

La situazione si fa sempre più in salita per il Latina Bakset che, nonostante le ultime due vittorie di fila, siede ancora all’ultimo posto del gruppo B in compagnia della Virtus Cassino, anch’essa ultima a parità di punteggio

IL TABELLINO

Crifo Wines Ruvo di Puglia Benacquista Assicurazioni Latina Basket 101-60 (20-14, 45-28, 76-49)

Crufo Wines Ruvo di Puglia: Musso 5, Markovic 14, Berardi, Jackson 8, Lorenzetti 10, Isotta 10, Moreno 4, Jerkovic 17, Gatto 4, Conte 20, Borra 9.

Coach Rajola. Vice Francese.

Tiri da 2 61% (27/44), tiri da 3 59% (10/17), tiri liberi 81% (17/21)

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Caffaro 8, Giancarli, Mennella 1, Baldasso 8, Merletto 8, Paci 5, Rossi 11, Guastamacchia 8, Tomcic 6.

Coach Martelossi. Vice Trimboli. Assistente Bagni.

Tiri da 2 41% (15/37), tiri da 3 21% (6/28), tiri liberi 67% (12/18)