Basket, presentata la seconda edizione del Memorial Mansutti “Un canestro per te”

È stata presentata la seconda edizione del torneo di basket “Un canestro per te” in memoria di Francesco Mansutti, che si terrà a Roma il 21 e 22 settembre 2024 presso il Pontificio Oratorio di San Paolo. Il torneo, organizzato dall’Associazione Francesco Mansutti Ets in collaborazione con SPO San Paolo Ostiense, coinvolgerà quattro squadre: SPO San Paolo Ostiense, SMG Latina, ASD Pol. Petriana e Virtus Basket Pontinia.

Il torneo, nato per onorare la memoria di Francesco, scomparso tragicamente nel marzo 2023, promuove i valori che lo caratterizzavano: amore per lo sport, entusiasmo e correttezza. Le semifinali si svolgeranno il 21 settembre, con la finale per il primo e secondo posto il 22 settembre. Al termine del torneo saranno premiate tutte le squadre partecipanti e sarà assegnata una Targa Fair Play al giocatore più corretto, un riconoscimento particolarmente significativo per l’Associazione.

L’evento, patrocinato da CONI, Sport e Salute e FIP Lazio, vuole essere un momento di aggregazione per i giovani e di promozione di valori positivi nello sport.