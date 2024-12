Basket, seconda vittoria consecutiva per la Benacquista

Prosegue il momento positivo della Benacquista Assicurazioni Latina Basket, che conquista un’importante vittoria superando la LDR Power Basket Salerno con il punteggio di 78-71. Gli uomini di Coach Martelossi, pur affrontando una gara difficile, hanno dimostrato grande lucidità e coesione, assicurandosi due preziosi punti in classifica grazie a una solida difesa e un’efficace circolazione di palla.

Protagonisti della serata sono stati Agustin Caffaro, autore di 16 punti, 9 rimbalzi e 9 falli subiti (valutazione 29), e Stefano Merletto, che ha messo a referto 16 punti e 10 assist. Ottima prestazione anche per Tommaso Rossi, con una doppia-doppia da 15 punti e 11 rimbalzi, e per Guastamacchia, che ha segnato 12 punti con eccellenti percentuali al tiro. Il successo è stato il risultato di un perfetto gioco di squadra, in cui ogni giocatore ha dato il proprio contributo, soprattutto in fase difensiva, creando le basi per un attacco più fluido ed efficace.

La Benacquista tornerà in campo domenica 22 dicembre, alle ore 18:00, al PalaColombo, dove affronterà la Crifo Wines Ruvo di Puglia nella diciassettesima giornata della regular season.