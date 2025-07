Basket Serie B, il Latina conosce le rivali: ecco il Girone B 2025/26

Il Latina Basket inizia a guardare alla prossima stagione con il quadro finalmente chiaro. La FIP ha definito l’organico per la Serie B Nazionale 2025/26, confermando la riduzione a 38 squadre complessive e la divisione in due gironi.

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket è stata inserita nel Girone B, pronto a regalare derby accesi e sfide di tradizione che coinvolgeranno piazze calde e appassionate.

Le squadre al via del Girone B saranno: Paperdi JuveCaserta 2021, PSA Basket Casoria, Umana San Giobbe Basket Chiusi, Ristopro Janus Basket Fabriano, Raggisolaris Faenza, Adamant Ferrara Basket 2018, UP Andrea Costa Imola 2022, Virtus Pallacanestro Imola, General Contractor Basket Jesi Academy, Benacquista Assicurazioni Latina Basket, Pielle Livorno, Power Basket Nocera Inferiore, Unione Sportiva Loreto Basket Pesaro, Solbat Basket Golfo Piombino, Consorzio Leonardo Dany Basket Quarrata, OraSì Basket Ravenna Piero Manetti, Luiss Roma, Virtus GVM Roma 1960, Allianz Pazienza Cestistica San Severo.

Il campionato conferma la retrocessione diretta per l’ultima classificata e il playout per le squadre dal 15° al 18° posto, mentre le prime in classifica si giocheranno la promozione in Serie A2 nella fase playoff.

Il calendario completo sarà reso noto il 31 luglio, segnando il primo passo verso una stagione che il Latina Basket affronterà con l’obiettivo di essere protagonista e di riportare entusiasmo sugli spalti del PalaBianchini.