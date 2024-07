Basket, Tommaso Rossi è un nuovo giocatore della Benacquista

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket annuncia ufficialmente di aver siglato un accordo con l’atleta Tommaso Rossi che è un nuovo giocatore della prima squadra militante in Serie B Nazionale per la stagione 2024/25.

Rossi, guardia/ala, classe 1999 di 198 cm di altezza e 93 kg di peso, è reduce da una eccellente stagione con la maglia della 3B General Contractor Jesi, con cui, insieme a Daniele Merletto, ha disputato le semifinali playoff cedendo alla Libertas Livorno (vincitrice del campionato e promossa in Serie A2). Per il giocatore nativo di Castel San Pietro (BO), 12.9 punti, 4.2 rimbalzi e 1.1 assist di media nella stagione regolare.

A Latina Tommaso ritrova Daniele Merletto, già suo compagno di squadra nel corso dell’ultima stagione a Jesi.

Cresciuto cestisticamente nelle giovanili della Virtus Bologna, Tommaso Rossi prende parte ai campionati di Eccellenza, partecipando anche alle Finali Nazionali. Dopo aver esordito giovanissimo nel campionato di Serie A2 con la maglia delle V Nere (stagione 2017/18) l’anno successivo si trasferisce a Imola sempre in A2. Dal 2018 ha collezionato tante esperienze in Serie B con Lugo, Alba, Ancona, Jesolo, Mestre crescendo e migliorando anno dopo anno. Nella carriera dell’atleta emiliano anche la partecipazione alla competizione Fiba Europe Cup 3×3 Under 18 con la maglia della nazionale italiana.

Nella stagione 2023/24 Tommaso arriva a Jesi, in Serie B Nazionale arrivando a disputare la semifinale playoff contro la corazzata Libertas Livorno (vincitrice del campionato e promossa in Serie A2). Per la stagione 2024/25 Rossi vestirà la canotta della Benacquista Assicurazioni Latina Basket.

Queste le sue prime parole da giocatore della Benacquista: “Latina è stata per me una scelta semplice da fare, considerata la struttura, la solidità e la nota serietà del club e i tanti anni disputati in Serie A2. Sono anche molto contento di ritrovare Daniele (Merletto, ndr) con cui ho condiviso l’ultima stagione a Jesi e con il quale mi sono trovato molto bene. Coach Origlio ho avuto modo di conoscerlo da avversario e sono rimasto colpito dalla “marcia” che aveva con suoi ragazzi. Concordo con Daniele nel definire il prossimo campionato molto difficile, tenendo conto che noi dovremmo essere inseriti nel Girone Sud, che è stato già rinominato “Girone di Ferro”. Sarà importante fare un buon lavoro nel precampionato e in allenamento, perché le partite saranno tante e ravvicinate, ma questo renderà il campionato molto stimolante, oltre che impegnativo”.