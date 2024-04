Basket, ultima chance salvezza con Forlì per la Benacquista Latina

La prossima partita della Benacquista Assicurazioni Latina Basket contro l’Unieuro Forlì sarà decisiva per il suo futuro nel Campionato di Serie A2 Old Wild West. Nonostante la sfida sia impegnativa data la forza di Forlì, i giocatori di Latina daranno il massimo per ottenere una vittoria fondamentale. Palla a due alle ore 18:00 di domani.

Forlì è una squadra solida e ben strutturata, ma Latina è determinata a vincere per evitare la retrocessione in Serie B. La posta in palio è alta, e Latina deve puntare alla vittoria per garantirsi l’accesso alla Fase Salvezza.

I risultati delle altre partite saranno cruciali per determinare la classifica finale e l’accesso alla poule salvezza.

Ha presentato così la gara Coach Sacco in sala stampa: “Ė una domenica particolare. Ė una partita particolare, perché è l’ultima di questa regular season, e in contemporanea ci sono anche altre gare il cui risultato può decidere il nostro futuro. Giochiamo contro la squadra che, fino a questo momento, si è dimostrata nettamente più forte di tutte le formazioni della Serie A2, ha vinto la Coppa Italia e, sinceramente, per il mio carattere, la grinta e la passione che metto nel mio lavoro, è una partita che preferirei affrontare da giocatore, piuttosto che viverla da allenatore. Poter giocare, correre, combattere, o comunque essere coinvolti in una sfida di questo valore, è qualcosa che vivrei meglio di come so che la vivrò dalla panchina, guardando gli altri giocare. Mi auguro che anche i miei giocatori la vivano con la stessa intensità”.