Basket, un’altra sconfitta per la Benacquista: vince la Luiss

Arriva un’altra sconfitta per il Latina Basket che deve arrendersi alla Luiss Roma per 83-90, in una partita dal ritmo altissimo, caratterizzata da continui parziali e da un avvio piuttosto equilibrato (21-20 nel primo quarto) prima dell’allungo della Luiss nel terzo periodo. La squadra pontina aveva condotto nel secondo quarto, chiudendo 44-39 all’intervallo lungo, ma la maggiore precisione al tiro degli avversari ha pesato nella rimonta subita.

Focus sulle statistiche

Il Latina, nonostante la sconfitta, produce una buona gara a livello offensivo, chiudendo con ottime percentuali da tre punti. Ai 29 punti di Pasqualin, solo in solitaria nella scoresheet x la Luiss, seguono i nerazzurri Sacchetti (18), Pastore (15) e Chiti (14), tutti capaci di dare continuità al ritmo offensivo. La squadra pontina tiene anche a rimbalzo e perde meno palloni della Luiss (14 contro 17), ma paga la differenza ai liberi e soprattutto la maggiore precisione avversaria dal campo (54% contro il 45% dei pontini).

Il divario nasce infatti dalla capacità della Luiss di segnare con continuità dall’arco e di conquistare ben 35 tiri liberi, elementi che hanno progressivamente eroso il vantaggio costruito dal Latina nel primo tempo. Nonostante una prova offensiva corale e un atteggiamento combattivo, la Benacquista non riesce a colmare il gap creato nel terzo quarto, uscendo dal match con la sensazione di aver prodotto uno sforzo significativo ma non sufficiente per portare a casa la vittoria.