Le basse temperature di questi giorni possono danneggiare i contatori dell’acqua e l’impianto idrico di casa. Per contenere i danni, la società Acqualatina consiglia a gli utenti che hanno un contatore all’esterno di isolarlo quanto prima, così da evitare perdite o mancanze d’acqua nel resto della stagione invernale. Acqualatina consilia di chiudere sempre gli sportelli evitando infiltrazioni di aria, di coibentare i contatori e le tubature scoperte con materiali isolanti come polistirolo o poliuretano espanso, non utilizzare materiali che assorbano acqua su contatori e tubature scoperte, come stracci e lana di vetro, e se la casa non è abitata per lungo tempo, chiudere il rubinetto a monte del contatore e, successivamente, far scorrere l’acqua dai rubinetti arrivando a svuotare le tubature interne.

Nel caso si dovessero riscontrare problematiche di vario tipo, è possibile contattare il numero verde Emergenze e Guasti 800 626 083, attivo h24 7 giorni su 7