Bassiano, dipendente senza contratto: attività sospesa e multa da 8mila euro

Un dipendente trovato senza contratto è costato caro a un’attività commerciale di Bassiano. Nel corso di un’ispezione mirata alla prevenzione del lavoro irregolare, i Carabinieri hanno infatti scoperto che per uno dei sei lavoratori presenti non era stata effettuata la comunicazione di assunzione.

Il titolare dovrà ora fare i conti con la cosiddetta “maxi sanzione”, che comporta anche la sospensione dell’attività. Nel complesso, le irregolarità contestate hanno fatto scattare multe per circa 8mila euro.

L’operazione è stata condotta nella mattinata di ieri dai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina insieme ai colleghi della stazione locale, nell’ambito di una serie di controlli mirati a contrastare fenomeni di sfruttamento e caporalato.