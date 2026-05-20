Bassiano isolata da tre giorni, il sindaco scrive al Prefetto

Un intero paese letteralmente isolato dal resto del mondo. Da ormai tre giorni, il Comune di Bassiano sta vivendo una gravissima emergenza causata dal totale e prolungato malfunzionamento delle reti di telecomunicazione. Linea telefonica fissa muta, telefoni cellulari senza campo e connessione Internet inesistente. Una vera e propria paralisi che sta mettendo in ginocchio la comunità lepina. I disagi stanno avendo ripercussioni pesantissime sulla vita quotidiana dei cittadini, sul commercio locale e sull’attività degli uffici pubblici. A preoccupare maggiormente è però la sicurezza della popolazione, con le linee fuori uso risulta infatti quasi impossibile contattare i servizi di emergenza e le strutture sanitarie, creando un potenziale pericolo per le fasce più fragili della cittadinanza.

Di fronte a una criticità che rischia di prolungarsi ulteriormente, l’Amministrazione comunale ha deciso di muoversi per canali istituzionali formali. Il sindaco Onori ha inviato una lettera al Prefetto per chiedere un intervento immediato. “Si tratta di una situazione inaccettabile per una comunità intera, lasciata senza adeguate comunicazioni per un periodo così lungo”, si legge nella missiva firmata dal primo cittadino. Il Comune ha fatto sapere di aver attivato fin dalle prime ore del blackout ogni canale di interlocuzione possibile con i responsabili territoriali del gestore telefonico. Sindaco e tecnici hanno effettuato sopralluoghi sul posto, sollecitando senza sosta interventi rapidi e risolutivi. Tuttavia, nonostante i primi interventi tecnici, i gravi disservizi persistono.

La richiesta al Prefetto è chiara. Intercedere con forza presso gli enti competenti e il gestore del servizio non solo per garantire il definitivo ripristino delle linee, ma anche per fare piena luce su quanto accaduto. L’Amministrazione comunale esige infatti massima chiarezza sulle cause del guasto e, soprattutto, sui pesanti ritardi accumulati nella riparazione. L’obiettivo è individuare le responsabilità di un disservizio che ha isolato un intero paese per 72 ore, assicurandosi che vengano adottate tutte le misure necessarie per evitare il ripetersi di episodi simili. Dagli uffici comunali fanno sapere che la situazione continuerà a essere monitorata minuto per minuto e che l’Ente continuerà a farsi portavoce del profondo malcontento dei cittadini in tutte le sedi competenti fino al ritorno alla normalità.