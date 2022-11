Bassiano, Massimo Avvisati nominato portavoce di Fratelli d’Italia

Il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Latina Nicola Calandrini, ha nominato Massimo Avvisati come portavoce del partito nel Comune di Bassiano.

Senatore Nicola Calandrini dichiara “Ringrazio Massimo per essersi messo a disposizione ho piena fiducia in lui. Ci conosciamo da tanti anni, ha avuto già esperienze in politica ed esperienze anche nell’amministrazione comunale, ed è apprezzato in paese per la sua attività professionale. Sono certo che potrà contribuire alla ulteriore crescita di Fratelli d’Italia a Bassiano. Qui abbiamo ottenuto un risultato straordinario alle scorse elezioni politiche. È doveroso non disperdere quel consenso pari al 41% che gli elettori ci hanno tributato. Per questo, assieme al responsabile provinciale enti locali del partito, Michele Nasso, ho ritenuto opportuno nominare un portavoce che possa creare un coordinamento e procedere con attività che mantengano alta la bandiera di Fratelli d’Italia anche a Bassiano”.

“Ringrazio il Senatore Nicola Calandrini e Michele Nasso per la fiducia – dichiara Massimo Avvisati – è per me un onore rappresentare Fratelli d’Italia a Bassiano in questo momento storico in cui siamo alla guida della Nazione. È fondamentale non disperdere il risultato raggiunto alle recenti elezioni politiche. Per questo il mio primo impegno sarà strutturare il partito sul territorio, creando un coordinamento e affidando delle deleghe a persone che mi affiancheranno e in base alle competenze potranno sviluppare idee e progetti per il paese e per il partito. Allo stesso tempo stiamo già pianificando attività sul territorio, a partire da gazebo in piazza, per la campagna tesseramenti. Siamo dunque già operativi per fare in modo che Bassiano resti uno dei cuori pulsanti del consenso di Fratelli d’Italia in provincia di Latina”