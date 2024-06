Bassiano, trovato in auto con la donna da cui era stato allontanato

Nella serata del 02 giugno in via Ninfina a Bassiano, i Carabinieri della locale stazione durante una pattuglia automontata fermava per un normale controllo un veicolo dove alla guida vi era un cittadino classe 72 residente a Bassiano e con a bordo una cittadina classe 72 residente a Latina.

Lo stesso da accertamenti in banca dati, risultava sottoposto alla sorveglianza speciale datata 27.12.2023 per 3 anni con divieto di avvicinamento alla passeggera che era in macchina.

Tra gli altri obblighi, il 52enne non può avvicinarsi a meno di 500 metri dal luogo di residenza e dagli altri luoghi (di svago, di culto, di sport, di vacanze) frequentati abitualmente dalla parte offesa e in caso di incontro occasionale egli è tenuto ad allontanarsi per una eguale distanza.

Pertanto lo stesso, veniva accompagnato presso la Stazione Carabinieri di Bassiano ove veniva tratto in arresto.