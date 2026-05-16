Basta lo 0-0 con il Catania, Latina promosso in Primavera 2

Il pareggio più bello della stagione consegna al Latina Calcio 1932 la promozione in Primavera 2. Dopo l’1-1 della gara d’andata, ai nerazzurri basta lo 0-0 nella finale di ritorno contro il Catania per completare l’opera e conquistare il salto di categoria. A premiare la squadra di mister Spiridigliozzi è il miglior piazzamento ottenuto nella regular season, chiusa dal Latina davanti ai rossazzurri.

Una promozione costruita nel corso dell’intero campionato e difesa nell’ultimo atto con carattere, attenzione e grande spirito di sacrificio. Il Catania aveva bisogno di vincere per ribaltare l’esito della finale, mentre il Latina poteva contare su due risultati su tre dopo il pareggio dell’andata. Sul campo, però, la squadra nerazzurra non si è limitata a gestire: ha giocato con intensità, ha provato a verticalizzare e ha cercato spesso la profondità, soprattutto in un primo tempo disputato su ritmi molto alti.

La formazione etnea ha risposto con una manovra più ragionata, costruendo dal basso e cercando di liberare gli attaccanti attraverso i movimenti continui del tridente composto da Catania, Costanzo e Coriolano. Dall’altra parte il Latina ha trovato qualità e imprevedibilità soprattutto nelle giocate di Metawie, tra i più vivaci nel fronte offensivo nerazzurro.

Nella ripresa la gara è diventata ancora più tesa. Il Catania ha alzato il baricentro, provando ad aumentare la pressione nella metà campo pontina, ma il Latina ha resistito con ordine. La fase difensiva è cresciuta minuto dopo minuto, anche quando il finale si è acceso e la partita è diventata sempre più nervosa. L’espulsione di De Marchi, fino a quel momento uno dei riferimenti della retroguardia nerazzurra, ha complicato ulteriormente gli ultimi minuti, ma la squadra di Spiridigliozzi ha stretto i denti fino al triplice fischio.

Il tabellino racconta una sfida equilibrata anche nei numeri: 5-5 il conto dei calci d’angolo, un minuto di recupero nel primo tempo e otto nella ripresa. Tanti i cartellini in una partita inevitabilmente carica di tensione: ammoniti Viola e Parco per il Catania, Saurini per il Latina; espulsi De Marchi e Saraz tra i nerazzurri, Sechi e Coriolano tra gli ospiti.

Al fischio finale può esplodere la festa. Il Latina Primavera chiude i playoff senza perdere contro il Catania e, grazie al primo posto conquistato in campionato davanti agli etnei, vola in Primavera 2. Un traguardo pesante per il settore giovanile nerazzurro, arrivato al termine di una finale combattuta, intensa e di alto livello.

A fine gara mister Spiridigliozzi ai microfoni dei giornalisti parla così della promozione:”È stata una partita molto difficile, sapevamo il valore dell’avversario Non è un caso se tutte le volte che ci siamo incontrati è finita in parità, è, stato bello perché è una vittoria sofferta e difficile. Per il percorso che hanno fatto i ragazzi credo sia giusto così, perché è stato un campionato esemplare chiuso davanti a una squadra forte e ce lo godiamo perché credo sia stra meritato.”

Tabellino

LATINA CALCIO 1932: Cherubini, La Penna, Solazzo, Bacilieri, De Marchi, Lo Zito, De Fraia (64’ Saurini), Betti (59’ Saraz), Metawie (84’ Fontana), Lo Bianco (84’ Di Vincenzo), Di Giovannantonio (84’ Traunini).

CATANIA: Coco, Sechi, Marchese (58’ Viola), Di Giacomo (90’ Nania), Allegra, Rizzotti, Catania, Parco, Costanzo (58’ Giardina), Coriolano, Donato (86’ Macrì).

Arbitro: Aleorsini di Terni.

Assistenti: Veli di Pisa e Lombardi di Chieti.

Quarto ufficiale: Mammoli di Perugia.

Ammoniti: 62’ Viola (C), 72’ Parco (C), Saurini (L).

Espulsi: De Marchi (L), Sechi (C), Saraz (L), Coriolano (C).

Calci d’angolo: Latina 5, Catania 5.

Recupero: 1’ pt, 8’ st.