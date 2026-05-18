Batticuore Virtus Volley, Rieti piegata al tie-break

Domenica 17, nella cornice della palestra del Liceo D. Alighieri, la Del Prete Virtus Latina di coach Luca Schivo ha regalato emozioni pure nella seconda giornata dei play-off di Prima Divisione. Le nerazzurre hanno battuto per 3-2 la Volley Academy Rieti al termine di una sfida equilibrata, intensa e bellissima. Un autentico spettacolo di grinta e cuore, andato in scena davanti al pubblico delle grandi occasioni che ha letteralmente spinto le ragazze per tutta la partita.

La sfida si apre sotto il segno delle padrone di casa: nel primo set la Virtus detta il ritmo e impone il proprio gioco, chiudendo sul 25-18. La reazione delle ospiti non si fa attendere: nel secondo set Rieti restituisce il favore con lo stesso identico punteggio (18-25), rimettendo tutto in parità.

Il terzo set è un autentico monologo latinense: una frazione ai limiti della perfezione dove la Del Prete travolge le avversarie con un netto e spettacolare 25-5. Ma Rieti dimostra di essere squadra vera e non molla: il quarto set è una battaglia punto su punto che vede spuntarla le ospiti per 21-25.

Si va così alla lotteria del tie-break. Nel quinto e decisivo set, le ragazze di coach Schivo tirano fuori l’orgoglio, stringono i denti in difesa e piazzano gli attacchi decisivi, correndo a prendersi il match sul 15-10.

Domenica sarà decisiva la sfida sempre casalinga contro L’Aurelio Sg, vittoria vorrebbe dire Serie D.