Battuto il Potenza, Latina a punteggio pieno nel segno di Fabrizi

Bello vedere il Latina in testa alla classifica dopo due giornate di campionato. Un ruolino che sta di storia nei campionati professionistici del club pontino. Mai così bene all’inizio. E di questo Di Donato può andare già fiero. Quello che sarà avanti, lo vedremo. Del Sole apre le marcature, il Potenza ci mette poco a raddrizzare una partita che si sarebbe chiusa sul pareggio senza il guizzo del solito Fabrizi, l’uomo delle grandi partenze di stagione, pur partendo dalla panchina.

Veloce, scorrevole, godibilissimo il primo tempo, che si chiude in pareggio con gol, nonostante nel computo delle azioni pericolose e potenzialmente pericolose, i pontini maturano qualche punto in più. Alla seconda di campionato, c’è tanta voglia di giocare e le azioni non si fanno attendere. Al 9′ cross di Laaribi dalla destra, colpo di testa di Caturano, Cardinali smanaccia in angolo. Al 23′ punizione Di Livio dalla destra, ci prova di testa Rocchi, pallone alto. Un minuto più tardi, anche Di Livio, calciando dalla distanza, non trova la porta. Al 26′ bellissima trama in velocità, triangolazione Di Livio-Fella, sinistro di prima dell’attaccante, a lato tra gli applausi e il rammarico.

Alla mezz’ora Cardinali viene sorpreso da uno spiovente dalla sinistra e rimedia con una goffa respinta. Sul capovolgimento di fronte Riccardi si accentra e prova la conclusione a giro, decisamente a lato. Al 33′ il Latina trova un grande gol, firmato dal Del Sole, sinistro rasoterra potente e preciso che si infila all’angolo. Grande soddisfazione ostentata da uno dei quattro ex rossoblù in campo (gli altri sono Rocchio, Cittadino, Di Livio). Al 43′ altrettanto bello il pareggio del Potenza, siglato da Di Grazia su sponda di Sbraga, perfetto nell’inserirsi su lancio dalla tre quarti di Volpe.

Tre minuti della ripresa e Di Grazia prova il bis, stavolta su punizione dal lato corto dell’area, che Cardinali accompagna oltre la traversa. All’8 errorissimo di Gasparini, che consegna palla a Fella lasciando scoperta la porta vuota, ma sul diagonale della punta c’è l’intervento prodigoso di Sbraga, che allontana la minaccia. Altri applausi al 17′, sempre sull’asse Di Livio – Fella, tutto in palleggio, stop di petto e tiro dal limite, che non si abbassa come dovrebbe. Il Potenza si riaffaccia in rapida sequenza alla mezz’ora, Laaribi su punizione e Rossetti dalla distanza impegnano Cardinali, che in entrambe le occasioni blocca le conclusioni.

La partita flette verso un equo risultato di partita, quando al 40′ Paginini dalla destra scodella un cross maligno, che Fabrizi tramuta di testa in oro, contando pure sull’uscita rivedibile di Gasparini. Un minuto dopo brividi sottoporta del Latina; cross dalla sinistra di Laaribi, Rossetti sul primo palo incorna male in direzione della bandierina. Forcing lucano nei lunghissimi cinque minuti di recupero, in clima di paura che si trasforma in tripudio nerazzurro. Scene di grande entusiasmo, che non si vivevano da tempo. Il campionato però è appena iniziato.

LATINA – POTENZA 2-1

MARCATORI: 33’pt Del Sole, 43’pt Di Grazia, 40’st Fabrizi

LATINA (3-5-2): Cardinali; Cortinovis (10’st Di Renzo), Rocchi, Marino; Del Sole (10’st Paganinini), Di Livio, Cittadino (32’st Biagi), Riccardi, Ercolano; Matroianni (22’st Fabrizi), Fella (32’st Jallow). A disp. Bertini, Perseu, De Santis, Serbouti, Gallo, Crecco, Polletta. All. Di Donato

POTENZA (3-5-2): Gasparini; Gyamfi, Sbraga, Verrengia; Hadziosmanovic, Saporiti (26’st Schiattarella), Laaribi, Prezioso (35’st Porcino), Volpe (35′ Steffe’); Caturano (26’st Rossetti), Di Grazia (13’st Gagliano). A disp. Alastra, Maddaloni, Armini, Mata, Gagliano, Hristov, Gagliardi, Candellori. All. Colombo

ARBITRO: Castellone di Napoli

ASSISTENTI: Chillemi di B. Pozzo di Gotto – Fedele di Lecce

4° UOMO: Di Loreto di Terni

Note: ammoniti per il Latina Cortinovis, Rocchi; per il Potenza Verrengia, Angoli 3-5. Rec. pt 2′, st 5′. Spettatori totali 2250, compresi 398 abbonati e 186 ospiti