BCC Roma, a Pontinia il primo incontro con i soci della zona Agro Pontino-Lazio Sud

Impieghi per 1,5 miliardi e 373mila euro destinati al territorio

Oltre 350 soci hanno preso parte al primo dei dieci incontri locali che BCC Roma terrà nei territori di Lazio, Abruzzo, Molise e Veneto, in vista dell’assemblea sociale 2026. L’appuntamento inaugurale si è svolto a Pontinia, con la partecipazione dei soci dell’area Agro Pontino-Lazio Sud, confermando il forte legame della banca con il territorio.

Nella zona, gli impieghi ammontano a quasi 1,5 miliardi, mentre la raccolta supera 1,8 miliardi, a testimonianza di una crescita costante e di una relazione solida con famiglie e imprese locali. Importante anche l’impegno sociale: oltre 373mila euro sono stati destinati dai Comitati Locali dei Soci ad attività di beneficenza, sostegno ad associazioni, parrocchie, enti del volontariato e iniziative di promozione territoriale.

Il presidente di BCC Roma, Maurizio Longhi, ha ribadito la volontà di mantenere una forte identità mutualistica: “Vogliamo rilanciare lo spirito comunitario che ci distingue in un sistema bancario sempre più concentrato. Restiamo legati ai territori e vicini alle comunità che hanno bisogno di un’intermediazione creditizia aperta al dialogo”.

I DATI

Il direttore generale Gilberto Cesandri ha illustrato i dati complessivi: al 30 giugno 2025, la banca conta 18,1 miliardi di raccolta allargata (+13,1%), 10,9 miliardi di impieghi (+7,2%) e fondi propri per 1,5 miliardi, con un CET1 del 30,1%, ben oltre i requisiti richiesti.

Tra i presenti, anche rappresentanti istituzionali e del mondo imprenditoriale, come il vicesindaco di Colleferro Giulio Calamita, il sindaco di Rocca Massima Mario Lucarelli, il presidente di Impresa Giampaolo Olivetti e l’art director di Latina Comics & Games Marco Ragonese.

Il messaggio che accompagnerà tutte le tappe di questo percorso è chiaro e diretto: “Ci vediamo da te”, lo slogan scelto da BCC Roma per riaffermare la propria vicinanza ai soci e ai territori.