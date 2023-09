Beach Bocce Tour 2023, un successo sulla spiaggia di Latina

Successo di partecipazione sulla spiaggia di Foce Verde a Latina, per le finali del Beach Bocce Tour. Sessanta atleti e centinaia di spettatori, nei due giorni sportivi organizzata presso l’Aeronautica Militare di Foce Verde. Il successo della gara sportiva, organizzata da FIB e delegazione territoriale, con il patrocinio di Comune di Latina e OPES, ha visto salire sul podio Francesco Rotondi e la coppia composta da Mauro Pastrello e Roberto Scaranto. Pienamente soddisfatta l’Amministrazione comunale.

L’assessore allo Sport Andrea Chiarato ha dichiarato:

“Abbiamo portato a Latina un evento nazionale che ha mosso numeri elevati: la Federazione italiana di bocce ha circa 60mila iscritti e questo la dice lunga sulla diffusione di questa pratica. Ringrazio il delegato provinciale della Federazione di bocce Pompeo Porcelli e il presidente della Federazione nazionale Marco Giunio De Santis per averci dato la possibilità di ospitare questa gara. Sono molto orgoglioso del fatto che l’amministrazione comunale, a meno di tre mesi dall’insediamento, ha ricevuto la fiducia della Federazione. La finale di questo Campionato, qui a Latina, è un punto di partenza per quelli che saranno i futuri eventi sportivi, perché il Comune di Latina ha saputo dimostrare di essere in grado di portare in città eventi di caratura nazionale”.

Gli atleti presenti sulla spiaggia di Foce Verde sono venuti da tutt’Italia dopo le selezioni regionali. Sono state disputate partite individuali e a coppie, offrendo ai bagnanti presenti anche una sorta di intrattenimento. I vincitori del sono stati premiati oggi dal sindaco di Latina Matilde Celentano. Queste le parole del sindaco: “Le manifestazioni come questa possono rappresentare un volano, oltre che per la promozione sportiva anche per il turismo locale e quindi vanno supportate. Oggi, come amministrazione comunale, abbiamo voluto essere presenti in questa vivacissima cornice estiva e congratularci con gli atleti”.

Positivo il commento del delegato territoriale FIB Porcelli: “Riscontri importanti ricevuti dai partecipanti e dalla Federazione Italiana Bocce. È stata apprezzata la nostra organizzazione nella due giorni della manifestazione. Molto bello anche il momento di aggregazione con tutte le società presenti e i loro tesserati. Latina ha risposto alla grande’