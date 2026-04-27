Beach Soccer 2026: Terracina ancora tappa ufficiale

Il grande sport sulla sabbia torna a casa. Per il secondo anno consecutivo, Terracina si conferma capitale del Beach Soccer nazionale: la giunta comunale ha infatti deliberato ufficialmente l’approvazione per la tappa del Campionato Italiano 2026, accogliendo la proposta della FIGC Lega Nazionale Dilettanti.

Un riconoscimento che arriva quasi naturalmente dopo lo straordinario successo dello scorso anno, quando Terracina è stata premiata come migliore tappa del circuito 2025. La manifestazione si terrà nuovamente nella suggestiva cornice della Beach Arena sul Lungomare Matteotti (Spiaggia di Levante) in un periodo esteso che va dal 10 al 21 giugno 2026.

L’evento si preannuncia ricco di emozioni e vedrà protagonisti i migliori atleti della disciplina. Il programma prevede lo svolgimento della Coppa Italia Maschile, del Campionato Under 20 e della finale della Supercoppa Under 20. L’organizzazione sarà affidata a un promotore terzo, individuato tramite procedura a evidenza pubblica, con il sostegno di un contributo economico straordinario dell’Ente.

Il commento dell’Amministrazione

«La conferma della tappa rappresenta un riconoscimento importante per la qualità dell’organizzazione dello scorso anno», ha dichiarato l’Assessore allo Sport Alessandra Feudi, sottolineando come lo sport sia una leva fondamentale per la promozione del territorio e il coinvolgimento dei giovani.

Orgoglio espresso anche dal Sindaco Francesco Giannetti: «Ancora una volta la nostra Città sarà palcoscenico di un evento di rilievo nazionale capace di coniugare sport e turismo. Siamo orgogliosi di ospitare una disciplina così strettamente legata al nostro litorale».

L’appuntamento di giugno punta a bissare l’entusiasmo della passata edizione, che si era chiusa in festa con lo storico trionfo della Lady Terracina nella Supercoppa Femminile.