Beach Soccer, al via nella cornice di Terracina la Serie A femminile

Dopo l’entusiasmante settimana dedicata all’Under 20, da oggi – martedì 17 giugno – la Beach Arena “Carlo Guarnieri” di Terracina accende i riflettori sulla Serie A Q8 Femminile. È il secondo atto della lunga maratona di beach soccer firmata FIGC-LND, che proseguirà fino al 22 giugno con la Poule Promozione maschile e due finali di Supercoppa.

Terracina, che ha partecipato anche con la propria formazione Under 20, è tra le protagoniste in campo e, con il club Terracina Beach Soccer, è anche organizzatrice ufficiale dell’evento.

Serie A Femminile: sei squadre in corsa per le Final Four

Sei le squadre in campo dal 17 al 19 giugno, divise in due gironi: in palio l’accesso alle Final Four di Cirò Marina (2-3 agosto). Spiccano le debuttanti Cus Cosenza e Vjs Velletri, insieme a Cagliari (campione d’Italia), Lady Terracina (sei titoli), Genova e Città di Milano.

Il culmine sarà venerdì 20 giugno alle 21:00, con la Supercoppa Q8 Femminile tra le padrone di casa della Lady Terracina e il Cagliari, vincitrici rispettivamente di Coppa Italia e Scudetto 2024. La partita sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti.

Serie A Femminile 2025 – Girone A

1ª Giornata 17 giugno 2025 – 19:30 Città di Milano Femminile vs Vjs Velletri Femminile

2ª Giornata 18 giugno 2025 – 18:30 Cagliari Femminile vs Città di Milano Femminile

3ª Giornata 19 giugno 2025 – 11:00 Vjs Velletri Femminile vs Cagliari Femminile

Serie A Femminile 2025 – Girone B

1ª Giornata 17 giugno 2025 – 18:30 Lady Terracina vs Cus Cosenza Femminile

2ª Giornata 18 giugno 2025 – 11:00 Cus Cosenza Femminile vs Genova Femminile

3ª Giornata 19 giugno 2025 – 18:30 Genova Femminile vs Lady Terracina

Dal 20 al 22 giugno spazio anche alla Serie A Q8 – Poule Promozione maschile, che chiuderà la tappa di Terracina con tre giorni di gare serrate. Previsti sei match al giorno, dalle 10:30 alle 21:00.

Un ritorno atteso otto anni

La tappa segna il ritorno ufficiale del beach soccer LND a Terracina dopo otto anni. Un luogo simbolico, dove è nata la leggenda del Terracina BS guidato da Emiliano Del Duca, oggi CT della Nazionale. Qui, la Serie A ha fatto tappa per 17 stagioni consecutive, contribuendo a costruire l’identità stessa della disciplina in Italia.

Emozioni, storia e passione

Terracina si conferma capitale del beach soccer italiano: dodici giorni di sport, con il pubblico protagonista e una copertura integrale in diretta streaming. Dopo la Supercoppa Under 20 vinta dalla Lazio il 15 giugno, ora occhi puntati sulla finale femminile e sulla corsa alla promozione maschile.