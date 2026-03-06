“Bee Chic”, due giorni dedicati al miele e alle nuove collezioni

Il 14 e 15 marzo lo showroom de Il Miele di Gialas aprirà le porte al pubblico con “Bee Chic – Eventi di Miele”, un’iniziativa pensata per presentare le collezioni 2026 e far conoscere più da vicino il mondo della produzione artigianale legata al miele.

L’appuntamento è rivolto a chi sta organizzando momenti importanti come matrimoni, battesimi, comunioni, cresime, diciottesimi e lauree, ma anche alle aziende interessate a soluzioni di regalistica personalizzata ed elegante. L’obiettivo è offrire ai visitatori non una semplice esposizione di prodotti, ma un percorso esperienziale che unisce racconto, dimostrazione artigianale e degustazione.

Il programma si aprirà con un momento introduttivo dedicato alla storia dell’azienda e alla filosofia produttiva del marchio Gialas, con particolare attenzione al significato simbolico del miele nelle celebrazioni e nelle occasioni speciali.

Cuore dell’iniziativa sarà la dimostrazione dal vivo della smielatura. I partecipanti potranno osservare le diverse fasi dell’estrazione del miele direttamente dai telai, dall’apertura dei favi alla centrifugazione fino alla colatura del prodotto appena raccolto, scoprendo da vicino un processo tradizionale legato al territorio.

Nel corso dell’evento saranno inoltre presentate le nuove collezioni 2026: bomboniere personalizzabili, creazioni in cera naturale, cosmetici a base di miele e liquori artigianali. I visitatori avranno la possibilità di ricevere consulenze per progettare soluzioni su misura per cerimonie ed eventi.

Il percorso si concluderà con una degustazione guidata in cui il miele sarà protagonista di abbinamenti sia dolci sia salati, insieme ai formaggi del Caseificio Il Fontanile, valorizzando così la qualità dei prodotti e la filiera locale.

La manifestazione sarà organizzata in due momenti giornalieri: un brunch dalle 10.30 alle 13.30 e un aperitivo preserale dalle 16.30 alle 19.30. La partecipazione è gratuita, con prenotazione consigliata al numero 345 211 3762.