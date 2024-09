Beer Mile, un successo targato Tabella Falcone

Un vero successo per la Beer Mile di Tabella Falcone, giunta quest’anno alla sua quarta edizione ed inserita nel circuito podistico Opes “In Corsa Libera” come tappa numero quattordici. La gara goliardica andata in scena presso il Campo Coni di Latina, si è rivelata un crescendo, con un format che di anno in anno coinvolge sempre più partecipanti di tutte le età. Ed anche stavolta ha saputo divertire ed intrattenere tantissimi atleti che si sono cimentati in cinque gare: tre per i bambini, una staffetta non alcolica e il beer mile.

“Il Beer Mile Tabella Falcone 2024 è stato davvero un successo – commenta Cristian Falcone, presidente della ASDC organizzatrice, Tabella Falcone – Lo affermo con orgoglio perché oltre ai numeri importanti di partecipazione, dalle foto e dai video traspare la felicità dei bambini, dei ragazzi e di tutti i partecipanti. Il beer mile è un format americano un pò particolare, ma se preso con il giusto approccio può rivelarsi estremamente coinvolgente e divertente”.

Le gare gratuite dei bambini (ben 42, divisi in 3 categorie) hanno aperto le danze e i baby atleti si sono divertiti un sacco ad alternare corsa e bevute di acqua e menta, lo sponsor Harry’s 2 ha donato un buono gelato ad ogni piccolo finisher al traguardo.

Poi ha preso il via la staffetta con le ali, quest’anno sponsorizzata RedBull, dove 15 squadre composte da 4 concorrenti si sono sfidate in una gara di velocità prolungata.

Infine, è arrivato il momento del main event della serata: il beer mile, dove 56 concorrenti hanno dato il meglio di loro tra birra e corsa. Tra un panino e l’altro del food truck El Papi, le ricche e pazze premiazioni hanno consacrato i nuovi campioni delle discipline non proprio olimpiche.

“Sono felice inoltre – conclude Falcone – che l’iniziativa sociale di raccolta scarpe usate in buone condizioni abbia portato alla raccolta di otto scatoloni che sono stati donati al centro di accoglienza di Latina anche in collaborazione con l’associazione Astrolabio. Che lo sport faccia bene e non solo fisicamente a chi lo pratica è una convinzione che si dimostra ad ogni occasione. Chiudo ringraziando gli sponsor, oltre a quelli già citati, che ci hanno permesso di svolgere al meglio questo evento: Ottica Tonazzi e Appeal Double View. Al prossimo anno”.

Per classifiche e maggiori info visitare il sito ufficiale